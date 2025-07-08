Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Нетаньгу і Трамп / © Associated Press

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Лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ізраїльський очільник вручив американському відповідний лист.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, під час вечері у Білому домі він вручив президенту США лист із номінацією.

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“Ви встановлюєте мир у країнах та регіонах один за одним”, — заявив Нетаньягу.

Президент США здивовано та захоплено прийняв лист, подякувавши лідеру Ізраїлю.

“Що ж, дуже дякую. Це велика честь”, — відповів Трамп.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп протягом багатьох років був одержимий владою, помстою своїм ворогам і отриманням Нобелівської премії миру.

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Видання зазначає, що зараз адміністрація Трампа агресивно підштовхує його до Нобелівської премії. Це було підтекстом п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським.