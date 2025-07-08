ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Нетаньягу назвав Трампа людиною, яка “встановлює мир у країнах та регіонах один за одним”.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Нетаньгу і Трамп

Нетаньгу і Трамп / © Associated Press

Лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ізраїльський очільник вручив американському відповідний лист.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, під час вечері у Білому домі він вручив президенту США лист із номінацією.

“Ви встановлюєте мир у країнах та регіонах один за одним”, — заявив Нетаньягу.

Президент США здивовано та захоплено прийняв лист, подякувавши лідеру Ізраїлю.

“Що ж, дуже дякую. Це велика честь”, — відповів Трамп.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп протягом багатьох років був одержимий владою, помстою своїм ворогам і отриманням Нобелівської премії миру.

Видання зазначає, що зараз адміністрація Трампа агресивно підштовхує його до Нобелівської премії. Це було підтекстом п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie