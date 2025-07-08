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Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру
Нетаньягу назвав Трампа людиною, яка “встановлює мир у країнах та регіонах один за одним”.
Лідер Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ізраїльський очільник вручив американському відповідний лист.
Як зазначається, під час вечері у Білому домі він вручив президенту США лист із номінацією.
“Ви встановлюєте мир у країнах та регіонах один за одним”, — заявив Нетаньягу.
Президент США здивовано та захоплено прийняв лист, подякувавши лідеру Ізраїлю.
“Що ж, дуже дякую. Це велика честь”, — відповів Трамп.
Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп протягом багатьох років був одержимий владою, помстою своїм ворогам і отриманням Нобелівської премії миру.
Видання зазначає, що зараз адміністрація Трампа агресивно підштовхує його до Нобелівської премії. Це було підтекстом п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським.