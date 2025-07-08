ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Визначилися усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 у чоловіків та жінок

Матчі 1/4 фіналу трав'яного мейджора відбудуться 8 і 9 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Новак Джокович

Новак Джокович / © Associated Press

За підсумками матчів 1/8 фіналу Wimbledon-2025 стали відомі всі чвертьфінальні пари у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.

Зазначимо, що Україна не буде представлена в 1/4 фіналу трав'яного мейджора.

Найкращий результат серед українок в одиночному розряді цьогорічного Вімблдонського турніру показали Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які вибули в 1/16 фіналу.

Усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 (чоловіки)

Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США)

Флавіо Коболлі (Італія) – Новак Джокович (Сербія)

Тейлор Фрітц (США) – Карен Хачанов

Кемерон Норрі (Велика Британія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 (жінки)

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Аріна Соболенко

Аманда Анісімова (США) – Анастасія Павлюченкова

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Мірра Андреєва

Іга Швьонтек (Польща) – Людмила Самсонова

Матчі 1/4 фіналу Wimbledon-2025 чоловічого та жіночого одиночних турнірів відбудуться 8 і 9 липня.

Торік чемпіонами Wimbledon стали іспанець Карлос Алькарас та чешка Барбора Крейчикова.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie