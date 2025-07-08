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Визначилися усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 у чоловіків та жінок
Матчі 1/4 фіналу трав'яного мейджора відбудуться 8 і 9 липня.
За підсумками матчів 1/8 фіналу Wimbledon-2025 стали відомі всі чвертьфінальні пари у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.
Зазначимо, що Україна не буде представлена в 1/4 фіналу трав'яного мейджора.
Найкращий результат серед українок в одиночному розряді цьогорічного Вімблдонського турніру показали Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які вибули в 1/16 фіналу.
Усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 (чоловіки)
Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США)
Флавіо Коболлі (Італія) – Новак Джокович (Сербія)
Тейлор Фрітц (США) – Карен Хачанов
Кемерон Норрі (Велика Британія) – Карлос Алькарас (Іспанія)
Усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 (жінки)
Лаура Зігемунд (Німеччина) – Аріна Соболенко
Аманда Анісімова (США) – Анастасія Павлюченкова
Белінда Бенчич (Швейцарія) – Мірра Андреєва
Іга Швьонтек (Польща) – Людмила Самсонова
Матчі 1/4 фіналу Wimbledon-2025 чоловічого та жіночого одиночних турнірів відбудуться 8 і 9 липня.
Торік чемпіонами Wimbledon стали іспанець Карлос Алькарас та чешка Барбора Крейчикова.