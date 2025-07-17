У Трампа виявили проблему зі здоров'ям: заява Білого дому про діагноз

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенту США Дональду Трампу поставили діагноз хронічної венозної недостатності після того, як 79-річний американський лідер поскаржився на «незначний набряк у гомілках».

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Білого дому в четвер, 17 липня.

Прессекретарка президента Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп пройшов «всебічне обстеження, включаючи діагностичні судинні дослідження» в медичному підрозділі Білого дому після того, як «помітив легкий набряк у гомілках» протягом останніх тижнів.

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У листі лікаря президента Шона Барбабелли, який пізніше оприлюднив Білий дім, зазначається, що «було проведено двостороннє доплерографування вен нижніх кінцівок, яке виявило хронічну венозну недостатність — доброякісний та поширений стан, особливо у людей старше 70 років».

У листі наголошено, що у Трампа не було виявлено жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріального захворювання», а лабораторні аналізи були «в межах норми».

Трамп також пройшов ехокардіографію.

«Жодних ознак серцевої недостатності, порушення функції нирок або системних захворювань виявлено не було», — написав Барбабелла.

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Керолайн Лівітт додала, що президент «не відчуває жодного дискомфорту».

Прессекретарка також звернула увагу на синці, що з’явилися на тильній стороні руки президента, які вона пояснила його «частим рукостисканням», а також вживанням аспірину.

«Це узгоджується з незначним подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та вживання аспірину, який приймається як частина стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань», — йдеться в листі Барбабелли.

У листі зазначається, що «президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я».

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Що означає діагноз Трампа

Хронічна венозна недостатність — це стан, при якому клапани всередині певних вен не працюють належним чином, що може призвести до накопичення крові у венах. Щорічно її діагностують приблизно у 150 000 людей, і ризик зростає з віком.

Симптоми можуть включати набряк гомілок або щиколоток, біль або судоми в ногах, варикозне розширення вен, біль або зміни шкіри.

Лікування може включати медикаменти або, на пізніших стадіях, медичні процедури.

«Це досить нормальна частина старіння, особливо для людей із надмірною вагою або ожирінням, до якої завжди належав президент», — сказав CNN доктор Джеремі Фауст, доцент кафедри невідкладної медицини Гарвардської медичної школи.

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Нагадаємо, щорічний медичний огляд, який пройшов Дональд Трамп, засвідчив, що американський лідер перебуває у «чудовому когнітивному та фізичному стані» та цілком придатний для виконання функцій глави держави та верховного головнокомандувача.