День ангела 3 січня: кого та як вітати з іменинами
3 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 січня
3 січня 2026 року привітайте з іменинами Гордія, Ірину.
Гордій — давньогрецьке походження, означає “швидкий”. В дитинстві товариський, вміє жартувати, енергійний і наполегливий. В дорослому віці стає самостійним, завжди якісно виконує свою роботу.
Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена, спокійна, товариська, але має обмежене коло друзів. В дорослому віці стає мрійлива, дещо розсіяна.
День ангела 3 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував спокій і впевненість, а життя було сповнене світла, тепла і щасливих миттєвостей.
***
З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе вірним шляхом, надихає на добрі справи та оберігає від будь-яких негараздів. Бажаю гармонії у душі і радості у серці.
***
Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, підтримував у складні моменти та надихав на великі й світлі починання. Нехай кожен день дарує тобі добро і тепло.
***
Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає твою душу, дарує спокій і впевненість, а життя буде наповнене щастям, добротою та приємними сюрпризами.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підказував правильний шлях, захищав від печалі та невдач, а серце залишалося світлим і відкритим для радості, любові та добрих людей.