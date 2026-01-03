День ангела 3 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 3 січня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 січня

3 січня 2026 року привітайте з іменинами Гордія, Ірину.

Гордій — давньогрецьке походження, означає “швидкий”. В дитинстві товариський, вміє жартувати, енергійний і наполегливий. В дорослому віці стає самостійним, завжди якісно виконує свою роботу.

Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “дарує мир і спокій”. В дитинстві врівноважена, спокійна, товариська, але має обмежене коло друзів. В дорослому віці стає мрійлива, дещо розсіяна.

День ангела 3 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував спокій і впевненість, а життя було сповнене світла, тепла і щасливих миттєвостей.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе вірним шляхом, надихає на добрі справи та оберігає від будь-яких негараздів. Бажаю гармонії у душі і радості у серці.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, підтримував у складні моменти та надихав на великі й світлі починання. Нехай кожен день дарує тобі добро і тепло.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає твою душу, дарує спокій і впевненість, а життя буде наповнене щастям, добротою та приємними сюрпризами.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підказував правильний шлях, захищав від печалі та невдач, а серце залишалося світлим і відкритим для радості, любові та добрих людей.