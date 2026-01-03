У Миколаєві пролунали повторні вибухи на тлі дронової небезпеки

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 3 січня 2026 року у Миколаєві пролунали повторні вибухи. Місто перебувало під загрозою атаки ударних безпілотників типу Shahed.

За інформацією моніторингових каналів, кількість ворожих дронів, які перебували поблизу міста, зросла до десяти. Мешканці повідомляли про щонайменше два гучні вибухи, які було чутно в різних районах Миколаєва.

Працювали сили протиповітряної оборони — триває так звана «антимопедна» робота зі знищення ворожих безпілотників. Офіційна інформація щодо можливих наслідків атаки станом на цей час уточнюється.

Містян закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не нехтувати сигналами безпеки.

