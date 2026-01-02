ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1373
2 хв

Відключення світла 3 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 3 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу 3 січня

У більшості регіонів України у суботу, 3 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У суботу, 3 січня, погодинні графіки діятимуть цілодобово лише для Правого берега. На Лівому березі тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла у столиці 3 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 3 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області внаслідок російських атак значних руйнувань зазнали 25 енергообʼєктів. Тому енергетики змушені вимикати електрику в періоди критичного навантаження на пошкоджену енергосистему. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 3 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 3 січня:

1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00

2.1: 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 3 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 3 січня:

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 08:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-22:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 3 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 3 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 3 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 3 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 3 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 3 січня:

1.1 16:00 — 19:00

1.2 16:00 — 18:00

2.1 16:00 — 18:00

2.2 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

3.1 14:00 — 16:00

3.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00

5.1 10:00 — 12:00

5.2 10:00 — 12:00

6.1 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 3 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 3 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 3 січня: доповнюється

На Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії 2 січня не заплановані.

Нагадаємо, експерт зробив невтішний прогноз щодо припинення відключень світла в Україні. За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, навіть за відсутності нових ракетних атак з боку РФ енергосистема залишатиметься під значним навантаженням до приходу тепла.

Новина доповнюється
1373
