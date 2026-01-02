У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

У ПС України повідомили про БпЛА на Київ зі сходу.

Також повідомляється про БпЛА на Київщині, повз Бровари, курс південно-західний.

Повітряна тривога також оголошена в Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, частині Харківської, Дніпропетровській, Сумській, Київській областях, а також АР Крим.

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог ударив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.