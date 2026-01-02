- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 364
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: яка загроза
Влада закликає громадян перебувати в безпечних місцях.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
У ПС України повідомили про БпЛА на Київ зі сходу.
Також повідомляється про БпЛА на Київщині, повз Бровари, курс південно-західний.
Повітряна тривога також оголошена в Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, частині Харківської, Дніпропетровській, Сумській, Київській областях, а також АР Крим.
Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог ударив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.