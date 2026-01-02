ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Влада закликає громадян перебувати в безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

У ПС України повідомили про БпЛА на Київ зі сходу.

Також повідомляється про БпЛА на Київщині, повз Бровари, курс південно-західний.

Повітряна тривога також оголошена в Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, частині Харківської, Дніпропетровській, Сумській, Київській областях, а також АР Крим.

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Мапа повітряних тривог / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня російські терористи знову атакували Харків. Ворог ударив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.

Дата публікації
Кількість переглядів
364
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie