- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 4908
- Час на прочитання
- 1 хв
Життя після проєкту "Холостяк": стало відомо, чи разом Тарас Цимбалюк і його обраниця Надін Головчук
В ефірі постшоу головний герой і переможниця проєкту розповіли про подальшу долю їхніх стосунків.
У спеціальному випуску «Холостяк. Життя після проєкту» стало відомо, чи продовжили стосунки після завершення шоу Тарас Цимбалюк і Надін Головчук, яку він обрав у фіналі і одягнув їй на руку каблучку.
Після проєкту вони почали будувати свою історію, але вона протривала недовго. Тарас і Надін зараз не разом.
«Ми не разом», — відповів Цимбалюк на запитання ведучого Григорія Решетніка, чи разом вони.
Але дівчина продовжує носити каблучку, яку їй подарував Тарас, як спогад і як знак поваги до нього.