Життя після проєкту "Холостяк": стало відомо, чи разом Тарас Цимбалюк і його обраниця Надін Головчук

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук

У спеціальному випуску «Холостяк. Життя після проєкту» стало відомо, чи продовжили стосунки після завершення шоу Тарас Цимбалюк і Надін Головчук, яку він обрав у фіналі і одягнув їй на руку каблучку.

Після проєкту вони почали будувати свою історію, але вона протривала недовго. Тарас і Надін зараз не разом.

«Ми не разом», — відповів Цимбалюк на запитання ведучого Григорія Решетніка, чи разом вони.

Але дівчина продовжує носити каблучку, яку їй подарував Тарас, як спогад і як знак поваги до нього.