У шубі, лосинах і шкіряних ботфортах: Сіару разом із чоловіком заскочили на Таймс-сквер

Сіара та Рассел Вілсон / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку на Таймс-сквер потрапила Сіара. Артистка йшла у супроводі свого чоловіка Рассела Вілсона.

Співачка мала стильний вигляд в образі total black. На ній була довга шуба, водолазка, яка просвічувалася від спалахів фотокамер, два шкіряні пояси із металевими пряжками, лосини і шкіряні ботфорти на підборах.

Сіара одягла довгу перуку з локонами, зробила насичений вечірній макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию красивим діамантовим чокером.

Рассел також був одягнений у все чорне: тренч, водолазку і штани. Взутий він був у чорні туфлі.

