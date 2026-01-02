ТСН у соціальних мережах

У шубі, лосинах і шкіряних ботфортах: Сіару разом із чоловіком заскочили на Таймс-сквер

40-річна артистка в образі total black вийшла на прогулянку з коханим.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара та Рассел Вілсон

Сіара та Рассел Вілсон / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку на Таймс-сквер потрапила Сіара. Артистка йшла у супроводі свого чоловіка Рассела Вілсона.

Співачка мала стильний вигляд в образі total black. На ній була довга шуба, водолазка, яка просвічувалася від спалахів фотокамер, два шкіряні пояси із металевими пряжками, лосини і шкіряні ботфорти на підборах.

Сіара та Рассел Вілсон / © Getty Images

Сіара та Рассел Вілсон / © Getty Images

Сіара одягла довгу перуку з локонами, зробила насичений вечірній макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию красивим діамантовим чокером.

Рассел також був одягнений у все чорне: тренч, водолазку і штани. Взутий він був у чорні туфлі.

Нагадаємо, Сіара в образі ляльки Барбі з’явилася на параді до Дня подяки.

