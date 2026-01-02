ТСН у соціальних мережах

У бірюзовій сукні з квітковими аплікаціями і в компанії брата: принцеса Како продемонструвала милий образ на заході

Японська принцеса у гарному аутфіті постала на новорічному заході в Імператорському палаці.

Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Associated Press

Японська принцеса Како взяла участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. Разом із імператорським подружжям та іншими членами родини вона вітала публіку з Новим роком. Поряд із нею стояв її брат — принц Хісахіто, який є другим в черзі наслідування японського престолу.

Принцеса Како і принц Хісахіто / © Associated Press

Принцеса Како і принц Хісахіто / © Associated Press

Како продемонструвала там гарний милий образ. На ній була бірюзова сукня, оздоблена квітковими аплікаціями з намистинами в тон. На талії був тканинний бірюзовий пояс із бантом. У руках принцеса тримала білі рукавички і кремове віяло.

Принцеса зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж із чорними стрілками та рожевою помадою на губах, прикрасила вуха діамантовими сережками, а шию — діамантовим кольє.

Нагадаємо, принцеса Како у вбранні кольору індиго й з обідком з квіткою на голові з’явилася у свій день народження.

