Як зберегти рукави пуховика чистими / © pexels.com

Взимку пуховики захищають нас від холоду, але швидко вбирають пил, бруд з вулиці, сліди крему для рук, косметику та навіть парфуми. Особливо страждають рукави, манжети та комірці — вони темніють найшвидше. Але є ефективні способи уникнути цих неприємностей.

Як запобігти потемнінню рукавів

Експерти наголошують: легше попередити проблему, ніж потім довго боротись із її наслідками. Перед тим, як одягати пуховик, нанесіть на зап’ястя та нижню частину долоні тонкий шар прозорого бар’єрного засобу. Це може бути антисептик або крем для рук без олії та пігменту. Така непомітна плівка захищає тканину від поту та бруду, запобігаючи появі плям.

Ще один лайфгак: щотижня протирайте манжети міцелярною водою. Вона ефективно розчиняє пил, косметику та інші забруднення. Якщо ваш пуховик з матової тканини, намагайтеся мінімізувати контакт рук з рукавами — така тканина швидше накопичує бруд.

Що робити, якщо рукави вже потемніли

Експерти хімчистки радять: не намагайтеся відтирати плями агресивно. Розтирання тільки погіршить ситуацію. Краще замочити забруднені ділянки у розчині з пінним очищувачем. Це допоможе повернути рукавам чистоту та акуратний вигляд без ризику пошкодити тканину.