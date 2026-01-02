Румунія підняла винищувачі F-16 через загрозу російських дронів: що відомо

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 2 січня, мешканці прикордонного румунського повіту Тулча отримали екстрені сповіщення RO-Alert про загрозу падіння об’єктів із повітря. Причиною став черговий наліт російських безпілотників на українські порти, що розташовані безпосередньо біля кордону з Румунією.

Про це повідомляє Romania journal.

Міністерство національної оборони Румунії (MApN) повідомило, що система повітряного спостереження зафіксувала групу БпЛА, які рухалися в бік українського кордону. О 11:50 з 86-ї авіабази у Фетешті на перехоплення було піднято два винищувачі F-16. Літаки патрулювали прикордонну зону для моніторингу ситуації. О 12:22 повітряну тривогу було скасовано. За офіційними даними, несанкціонованих порушень авіапростору Румунії цього разу не зафіксовано.

Реклама

Зазначається, що система цивільного захисту RO-Alert закликала людей негайно знайти укриття. В Інспекції з надзвичайних ситуацій (ISU) «Дельта» пояснили, що сигнал мав превентивний характер через ризик падіння уламків збитих цілей.

Як повідомляє видання, попри серйозність попередження, мешканці Тулчі сприйняли його стримано. Місцеві жителі у коментарях журналістам зазначають, що вже «звикли» до таких повідомлень, проте нарікають на відсутність достатньої кількості публічних укриттів у зонах відпочинку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року на території Румунії (зокрема в повіті Тулча) неодноразово знаходили фрагменти російських дронів. Аналогічне попередження мешканці регіону отримували й на Новий рік. Наразі дзвінків щодо пошкоджень чи постраждалих не надходило. Влада закликає громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, російська терористична армія частіше атакує Україну ударними безпілотниками серед білого дня, щоб збільшити навантаження на українську ППО.

Реклама

Також у ніч проти 2 січня російські окупанти завдали удару трьома ударними безпілотниками по лікарні в місті Семенівка на Чернігівщині.