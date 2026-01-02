ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
986
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вагітна первістком

30-річна блогерка вперше стане мамою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — вагітна первістком. Про це стало відомо під час постшоу «Холостяк. Життя після проєкту». Дівчина постала там в обтислій сукні кольору індиго, яка підкреслила її вже помітний вагітний живіт.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

В ефірі Інна з’явилася разом зі своїм коханим Іваном, який нещодавно зробив їй пропозицію руки та серця. Дівчина з радістю відповіла йому «Так».

Пара підтвердила радісну новину, що вони стануть батьками. На поповнення вони чекають у квітні. Хто буде — хлопчик чи дівчинка — вони ще не знають. А весілля планують влаштувати влітку.

Дата публікації
Кількість переглядів
986
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie