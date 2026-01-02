Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вагітна первістком

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — вагітна первістком. Про це стало відомо під час постшоу «Холостяк. Життя після проєкту». Дівчина постала там в обтислій сукні кольору індиго, яка підкреслила її вже помітний вагітний живіт.

Інна Бєлєнь

В ефірі Інна з’явилася разом зі своїм коханим Іваном, який нещодавно зробив їй пропозицію руки та серця. Дівчина з радістю відповіла йому «Так».

Пара підтвердила радісну новину, що вони стануть батьками. На поповнення вони чекають у квітні. Хто буде — хлопчик чи дівчинка — вони ще не знають. А весілля планують влаштувати влітку.