Удар по Чернігівщині

Удар по Чернігівщині / © фото з соцмереж

Укрaїнa
113
1 хв
Удар по Чернігівщині

Росіяни вдарили трьома дронами по лікарні на Чернігівщині

Російські війська атакували лікарню в Семенівці Чернігівської області, інформація про постраждалих уточнюється.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич

Російські окупанти завдали удару трьома ударними безпілотниками по лікарні в місті Семенівка на Чернігівщині.

Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Наразі інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється.

Росія продовжує системні удари по цивільній інфраструктурі України, зокрема по медичних закладах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, РФ атакувала Чернігівщину на Різдво. Окупанти били по енергетиці і цивільних. Зафіксовано декілька ударів по Чернігову.

113
