Росіяни вдарили трьома дронами по лікарні на Чернігівщині
Російські війська атакували лікарню в Семенівці Чернігівської області, інформація про постраждалих уточнюється.
Російські окупанти завдали удару трьома ударними безпілотниками по лікарні в місті Семенівка на Чернігівщині.
Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Наразі інформація про потерпілих і масштаби руйнувань уточнюється.
Росія продовжує системні удари по цивільній інфраструктурі України, зокрема по медичних закладах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, РФ атакувала Чернігівщину на Різдво. Окупанти били по енергетиці і цивільних. Зафіксовано декілька ударів по Чернігову.