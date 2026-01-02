У Херсоні росіяни атакували людей з дрона: є поранені

Дрон / © ТСН.ua

Орієнтовно о 21:30 1 січня 2026 року російські війська атакували з безпілотного літального апарата двох людей у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 40-річна жінка та 52-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг.

Бригада екстреної медичної допомоги доставила постраждалих до лікарні. Наразі їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 25 грудня росіяни масовано обстріляли середмістя Херсона. Поцілили у ринок, де люди готувалися до свята. Є жертви.

Раніше окупанти варили дроном по Херсону. Унаслідок удару поранення дістали 27-річна жінка та 35-річний чоловік. Обоє зазнали мінно-вибухових травм і уламкових поранень.