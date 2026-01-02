ТСН в социальных сетях

Украина
58
1 мин

В Херсоне россияне атаковали людей из дрона: есть раненые

В Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданских.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ориентировочно в 21:30 1 января 2026 года российские войска атаковали с беспилотного летательного аппарата двух человек в Днепровском районе Херсона .

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации .

В результате сброса взрывчатки с БпЛА 40-летняя женщина и 52-летний мужчина получили взрывные травмы и обломочные ранения ног.

Бригада экстренной медицинской помощи доставила пострадавших в больницу. Пока их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, 25 декабря россияне массированно обстреляли центр Херсона . Попали в рынок, где люди готовились к празднику. Есть жертвы.

Раньше кафиры варили дроном по Херсону. В результате удара ранения получили 27-летняя женщина и 35-летний мужчина. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения.

