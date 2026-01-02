ТСН в социальных сетях

Украина
Россияне ударили тремя дронами по больнице на Черниговщине

Российские войска атаковали больницу в Семеновке Черниговской области, информация о пострадавших уточняется.

Российские кафиры нанесли удар тремя ударными беспилотниками по больнице в городе Семеновка на Черниговщине.

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов .

Пока информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Россия продолжает системные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе по медицинским учреждениям, в нарушение норм международного гуманитарного права.

Напомним, РФ атаковала Черниговщину на Рождество. оккупанты били по энергетике и гражданским. Зафиксировано несколько ударов по Чернигову.

