Россияне ударили тремя дронами по больнице на Черниговщине

Российские кафиры нанесли удар тремя ударными беспилотниками по больнице в городе Семеновка на Черниговщине.

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов .

Пока информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Россия продолжает системные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе по медицинским учреждениям, в нарушение норм международного гуманитарного права.

Напомним, РФ атаковала Черниговщину на Рождество. оккупанты били по энергетике и гражданским. Зафиксировано несколько ударов по Чернигову.