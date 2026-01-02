Церковне свято 2 січня / © unsplash.com

Завтра, 2 січня, в православному календарі день пам’яті святого Сильвестра, папи. Походив зі скромної римської родини. Точна дата народження невідома, але, за традицією, вважають, що це був кінець III — початок IV століття. До обрання папою займався священницьким служінням у Римі. Відомостей про його навчання небагато, але він вважається людиною глибокої віри та побожності.

Сильвестр став папою 314 року, після того як Церква пережила період переслідувань. Його понтифікат був мирним і зосередженим на внутрішньому укріпленні Церкви. Найвідомішим аспектом його життя є зв’язок із Константином Великим.

Згідно з легендами, Сильвестр хрестив імператора Константина (хоча сучасні історики стверджують, що фактичне хрещення імператора відбулося лише наприкінці його життя, близько 337 року, і, можливо, іншим священиком). Папа підтримував імператора у його політичних та церковних починаннях, особливо у встановленні християнства як офіційної релігії імперії. За легендою, Сильвестр отримав від Константина дари: кілька церков у Римі та право християн на свободу віри.

Хоча він особисто не брав участь у Нікейському соборі 325 року, він надіслав своїх легатів для представлення папської позиції. Собор затвердив основні догмати віри, включно з Нікейським символом віри, що стало ключовим для християнства. Святий Сильвестр шанується як покровитель хворих на чуми та лихоманки, можливо через легенди про чудеса, які йому приписують. Святий Сильвестр I помер 335 року у Римі. Його тіло поховали на цвинтарі святого Петра, де згодом збудували базиліку, яка стала частиною сучасного Ватикану.

Прикмети 2 січня

Хмари або туман — можливі труднощі та негода влітку.

Пташки активно співають — буде урожай зернових.

Сильний сніг на деревах — рік буде щедрим на мед і плоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями сьогодні краще утриматися від прибирання та стрижки — інакше волосся може погано рости. Також не варто надмірно вживати алкоголь.

Що можна робити завтра

Сьогодні, у православне свято, віряни звертаються до святого Сильвестра з молитвами про зміцнення віри, про довге й щасливе життя та мир на землі. Цей день традиційно проводять у колі сім’ї: збираються за спільним столом і добирають усе, що залишилося після святкувань Нового року.