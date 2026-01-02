Церковный праздник 2 января / © unsplash.com

Завтра, 2 января, в православном календаре день памяти святого Сильвестра, папы. Происходил из скромной римской семьи. Точная дата рождения неизвестна, но по традиции считают, что это был конец III — начало IV века. До избрания папой занимался священническим служением в Риме. Сведений о его учении немного, но он считается человеком глубокой веры и благочестия.

Сильвестр стал папой 314 года после того, как Церковь пережила период преследований. Его понтификат был мирным и сосредоточенным на внутреннем укреплении Церкви. Наиболее известным аспектом его жизни является связь с Константином Великим.

Согласно легендам, Сильвестр крестил императора Константина (хотя современные историки утверждают, что фактическое крещение императора произошло лишь в конце его жизни, около 337 г., и, возможно, другим священником). Папа поддерживал императора в его политических и церковных начинаниях, особенно в установлении христианства как официальной религии империи. По легенде, Сильвестр получил от Константина дары: несколько церквей в Риме и право христиан на свободу веры.

Хотя он лично не участвовал в Никейском соборе в 325 году, он направил своих легатов для представления папской позиции. Собор утвердил основные догматы веры, включая Никейский символ веры, что стало ключевым для христианства. Святой Сильвестр почитается как покровитель больных чумами и лихорадками, возможно из-за легенд о чудесах, которые ему приписывают. Святой Сильвестр I умер в 335 году в Риме. Его тело похоронили на кладбище святого Петра, где впоследствии построили базилику, ставшую частью современного Ватикана.

Приметы 2 января

Народные приметы 2 января

Облака или туман — возможные трудности и ненастье летом.

Птицы активно поют — будет урожай зерновых.

Сильный снег на деревьях — год будет щедрым на мед и плоды.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям сегодня лучше воздержаться от уборки и стрижки — иначе волосы могут плохо расти. Также не стоит чрезмерно употреблять алкоголь.

Что можно делать завтра

Сегодня, в православный праздник, верующие обращаются к святому Сильвестру с молитвами об укреплении веры, о долгой и счастливой жизни и мире на земле. Этот день традиционно проводят в кругу семьи: собираются за общим столом и подбирают все, что осталось после празднований Нового года.