Межзвездная комета стремительно приближается к Земле — в NASA сказали, когда это произойдет

ООН и NASA наблюдают за кометой 3I/ATLAS в преддверии ее пролета Фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

Межзвездную комету 3I/ATLAS, которая 19 декабря совершит ближайшее сближение с Землей, внимательно отслеживают не только космические агентства, но и Организация Объединенных Наций.

Наблюдение координирует Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN), курируемая NASA, передает livescience.

Комета пролетит примерно на 270 млн километров от нашей планеты. За ней будут наблюдать телескопы по всему миру, чтобы максимально точно определить ее траекторию и усовершенствовать методы прогнозирования подобных объектов в будущем.

Реклама

По словам ведущего исследователя IAWN и профессора астрономии Университета Мэриленда Джеймса Бауэра, сеть уже находится примерно в середине наблюдательной кампании за 3I/ATLAS. Результаты планируется опубликовать в научном рецензируемом журнале 2026 года.

NASA координирует деятельность IAWN и все ее наблюдательные кампании. Комета 3I/ATLAS стала первым межзвездным объектом, за которым сеть наблюдает с момента запуска кампаний в 2017 году. Ранее IAWN отслеживала, в частности, потенциально опасный астероид Апофис в 2020-2021 годах, а новую кампанию планируют провести в 2027-2029 годах во время его безопасного, но близкого пролета мимо Земли.

«Цель этих кампаний — усилить технические возможности измерения положения объектов на небе, то есть астрометрии, для астероидов и комет», — пояснил Бауэр. По его словам, во время наблюдений за 3I/ATLAS специалисты тестируют новую методику астрометрии, которая в будущем может помочь в планировании космических миссий к подобным кометам.

Несмотря на межзвездное происхождение, 3I/ATLAS показывает «классическое» поведение кометы. Она содержит воду и углекислый газ, которые ведут себя так же, как у комет Солнечной системы. В то же время точное определение ее положения усложняют изменения яркости и нестабильная запятая — облако газа и пыли вокруг расширяющегося при нагревании ядра.

Реклама

Кампанию наблюдений заранее планировали еще с октября 2024 года, поэтому появление 3I/ATLAS в конце июня оказалось удачным совпадением. Комета хорошо вписалась в график и была видима из обсерваторий сети, что сделало ее идеальным объектом для исследований.

Интерес научного сообщества оказался рекордным. На старте кампании в октябре к ней присоединились 171 участник, а во время промежуточной телеконференции 9 декабря участвовало уже 100 ученых и наблюдателей.

По словам Бауэра, активное участие сообщества помогает астрономам усовершенствовать навыки точного определения координат небесных тел и повышает готовность к мониторингу потенциально опасных объектов, которые могут приближаться к Земле.

Напомним, ранее говорилось, что ученые прогнозируют массовое вымирание людей, а также многих видов животных.