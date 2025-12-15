Як Україна може виграти війну: військовий назвав ключову умову перемоги

Ігор Луценко заявив, що Росія воює масою, а Україна — інноваціями

Україна здатна виграти війну з Росією завдяки перевазі у винахідливості, тактиці та технологіях навіть за умов значно менших ресурсів.

Про це заявив громадський діяч і військовий аналітик Ігор Луценко.

За його словами, українська армія системно демонструє креативні рішення у веденні бойових дій — від оперативного мистецтва до впровадження нових технологій, що не мають аналогів у світі.

«Україна може виграти цю війну. Періодично ми нагадуємо про це собі і dсьому світу. От сьогодні знову. Дуже важливо про це пам’ятати, що насправді ми з приголомшливим рахунком перевершуємо росіян у винахідливості та креативності. Проявляється це і в тактиці, оперативному мистецтві, і в технологіях», — написав військовий.

Він нагадав, що саме Україна першою почала масово застосовувати малі розвідувальні дрони, FPV-дрони для ударів, морські безекіпажні катери для ураження флоту, а також агродрони для бомбових атак. Ці рішення суттєво змінили характер сучасної війни.

Крім того, ЗСУ успішно проводили стрімкі наступальні операції, зокрема під час звільнення Харківщини та Херсона, дій у Курській області РФ, а також під Куп’янськом. Водночас російська армія, за словами Луценка, покладається на примітивну тактику — масові піхотні штурми з великими втратами.

Він визнав, що Росія має перевагу в масштабуванні війни, оскільки на неї працює вся державна система — від влади до великого бізнесу. В Україні ж, зазначає Луценко, основний тягар оборони досі лежить безпосередньо на війську.

Попри це Україна утримує позиції та продовжує демонструвати технологічну перевагу. Як приклад він навів ймовірне застосування українських підводних дронів, що стало ще одним сигналом домінування ЗСУ в Чорному морі.

На думку військового, головним завданням для України залишається створення комплексу технологій і тактик, які зупинять масові російські піхотні штурми. Саме це, за його оцінкою, може стати переламним моментом у війні.

«Коли російська армія припинить просуватися вперед, вона втратить віру, і перенапружена імперська система почне руйнуватися зсередини», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ, екснардеп Ігор Луценко зазначав, що СЗЧ є найбільшою проблемою Сил оборони. І це не лише військова, а й загальнодержавна проблема. За його словами, це і є зворотний бік нинішньої політики мобілізації.