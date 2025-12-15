Как Украина может выиграть войну: военный назвал ключевое условие победы

Игорь Луценко заявил, что Россия воюет массой, а Украина инновациями

Реклама

Украина способна выиграть войну с Россией благодаря преимуществу в изобретательности, тактике и технологиях, даже при значительно меньших ресурсах.

Об этом заявил общественный деятель и военный аналитик Игорь Луценко.

По его словам, украинская армия системно демонстрирует креативные решения по ведению боевых действий — от оперативного искусства до внедрения новых технологий, не имеющих аналогов в мире.

Реклама

«Украина может выиграть эту войну. Периодически мы напоминаем об этом себе и всему миру. Вот сегодня снова. Очень важно об этом помнить, что на самом деле мы с потрясающим счетом превосходим россиян в изобретательности и креативности. Проявляется это и в тактике, оперативном искусстве и в технологиях», — написал Луценко.

Он напомнил, что именно Украина первой принялась массово применять малые разведывательные дроны, FPV-дроны для ударов, морские безэкипажные катера для поражения флота, а также агродроны для бомбовых атак. Эти решения значительно изменили характер современной войны.

Кроме того, ВСУ успешно проводили стремительные наступательные операции, в частности, при освобождении Харьковщины и Херсона, действий в Курской области РФ, а также под Купянском. В то же время, российская армия, по словам Луценко, полагается на примитивную тактику — массовые пехотные штурмы с большими потерями.

Он признал, что у России есть преимущество в масштабировании войны, поскольку на нее работает вся государственная система — от власти до крупного бизнеса. В Украине же, отмечает Луценко, основная тяжесть обороны до сих пор лежит непосредственно на армии.

Реклама

Несмотря на это Украина удерживает позиции и продолжает демонстрировать технологическое преимущество. В качестве примера он привел вероятное применение украинских подводных дронов, что стало еще одним сигналом доминирования ВСУ в Черном море.

По мнению Луценко, главной задачей для Украины остается создание комплекса технологий и тактик, которые остановят массовые российские пехотные штурмы. Именно это, по его оценке, может оказаться переломным моментом в войне.

«Когда российская армия перестанет продвигаться вперед, она потеряет веру, и перенапряженная имперская система начнет разрушаться изнутри», — подытожил Луценко.

Напомним, ранее военнослужащий ВСУ, экснардеп Игорь Луценко отмечал, что СЗЧ является самой большой проблемой Сил обороны. И это не только военная, но и общегосударственная проблема. По его словам, это и есть обратная сторона нынешней политики мобилизации.