Обратная сторона мобилизации: военный об общегосударственной проблеме СЗЧ

Игорь Луценко: Обратная сторона мобилизации — СЗЧ. Кто и почему оставляет позиции

СЗЧ является самой большой проблемой Сил обороны. И это не только военная, но и общегосударственная проблема.

Такое мнение выразил военнослужащий ВСУ, экснардеп Игорь Луценко в интервью «Главкому».

«Я считаю, что это (СЗЧ — Ред.) самая большая проблема. Это обратная сторона нынешней политики мобилизации. И это не сугубо военная проблема. Это общегосударственная военно-гражданская проблема. Она нуждается в привлечении всей мощи государства. А государство просто не подключается», — посетовал он.

По мнению Луценко, чаще всего идут в СЗЧ три типа военных:

Первый — это люди, которых схватили внезапно, без осознанного решения служить. Они с первого дня ищут способ «открутиться», в том числе из-за СЗЧ.

Второй — военные, давно служащие.

«Те, кто действительно многое сделал, имеет заслуги, награды или просто большой боевой опыт. Конфликты с командирами, чувство безысходности, отсутствие нормальных ротаций — все это подталкивает к тому, чтобы вырваться, — объяснил он.

Третий — это бюрократия и сломанные механизмы перевода. Такие военные идут в СЗЧ на полгода, а затем возвращаются уже в другую бригаду, которая им больше подходит. Таким образом, они сочетают «отдых» и перевод, потому что законно этот процесс может длиться пол года и больше.

Военный подтвердил, что для многих СЗЧ — это, по сути, единственный понятный способ что-то изменить в своей службе, в том числе — перевестись в другое подразделение.

Луценко считает, что осенью 2024 года ввели ряд хороших реформ:

назначение людей на должности без формального офицерского образования;

механизм перевода из небоевых частей в боевые.

«Армейская бюрократия за время просто нашла способ все это свести к нулю. В результате СЗЧ стало самым популярным способом решить любую свою проблему в армии», — пояснил он.

Типичные оправдания военных, идущих в СЗЧ:

Хотят перевестись.

Не нравится командир.

Страх воевать, мало платят.

«Ушел в СЗЧ, сидишь в тылу и работаешь айтишником на несколько тысяч долларов в европейской или украинской компании. Это реальность», — подытожил Игорь Луценко.

Ранее начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько заявил, что «даже в России такого количества СЗЧ нет».