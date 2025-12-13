П’ять комедій 2025 року про Різдво, які варто подивитись на свята

Різдвяні комедії 2025

«Різдво з колишнім»

Кейт та Еверетт — це пара, яка цього Різдва бажає лише мирного розлучення. Але між чоловіком та дружиною виникає багато незручностей, коли вони розбираються в ситуації, проводячи час зі своєю родиною та новими коханими.

«О. Що. Весело.»

Головна героїня Клер Клаустер почувається перевантаженою роботою та недооціненою, особливо під час свят. Хоча саме вона докладає найбільше зусиль, щоб свята минули ідеально, однак члени її родини не прагнуть докласти таких самих зусиль для неї. Все загострюється, коли її родина випадково залишає її вдома саму під час запланованої нею особливої ​​поїздки. Тож Клер вирішує вирушити у велику святкову пригоду сама.

«Сімейний план 2»

Сімейна традиція Морганів завжди була проводити Різдво разом. Тож, коли дочка головного героя планує залишитися в Лондоні на свята, родина вирішує перенести вечірку до неї. Вони вирушають у подорож, думаючи, що це буде весела відпустка, але трапляються деякі сюрпризи та несподівані події.

«Святкове пограбування»

Софі та Нік — двоє працівників із мінімальною заробітною платою, які погодинно працюють у майстерні Санти в лондонському універмазі. Перевантажені роботою та засмучені, вони вирішують пограбувати універмаг напередодні Різдва.

«Мій таємний Санта»

Мати-одиначка відчайдушно хоче отримати для своєї доньки уроки катання на сноуборді на шикарному гірськолижному курорті за півціни. І єдиний спосіб зробити це — отримати роботу Санта-Клауса, що вона може зробити лише тоді, коли їй вдасться перетворитися на нього. Так вона, за допомогою своїх найкращих друзів та їхніх навичок гриму та спецефектів, перетворюється на Санту.