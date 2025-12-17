Солдати на папері: куди зникає половина мобілізованих - нардеп пояснив

Роман Костенко

Нардеп Роман Костенко заявляв, що Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч чоловіків. Проте волонтер Тарас Чмут стведжував, що ледь не половина від цієї кількості не доходить до бойових частин.

Як Верховна Рада і Генштаб збираються боротися з цією проблемою, Роман Костенко розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми заслуховуємо Генеральний штаб щодо мобілізації в цілому і щодо наявності особового складу. ВСП (Військова служба правопорядку — Ред.) доповідає щодо СЗЧ. Начальники центрів — щодо питань підготовки. Це одне з ключових питань, які ми піднімаємо. Комітет (Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки — Ред.) володіє повною інформацією», — зазначив нардеп.

Костенко пояснив, що 30 тисяч мобілізованих на місяць — це приблизна, округлена кількість. Нардеп визнав, що дійсно, нерідко ТЦК набирають людей різного фізичного стану і тих, хто взагалі не може бути мобілізований. А країна своєю чергою витрачає дорогоцінний час на те, щоб їх звільнити з армії.

«Щомісяця хтось вибуває з армії, хтось приходить їм на заміну. Ми бачимо ці цифри, як і цифри по СЗЧ, але вони не зовсім безнадійні. Ми постійно говоримо про проблеми, а противник, починаючи з 2022 року, захопив менше 1% території нашої держави. І це треба враховувати», — підсумував Роман Костенко.

Раніше командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розкритикувала «мобілізацію навиворіт», коли до армії беруть непридатних чоловіків. За її словами, до війська потрапляють чоловіки з шизофренією та алкоголіки.