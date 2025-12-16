Чи можлива мобілізація жінок в Україні: експерт відповів

Мобілізація жінок

Питання мобілізації жінок періодично виникає на тлі дефіциту особового складу у ЗСУ. Втім, секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко вважає такий крок недоцільним за нинішніх умов.

Про це він розповів в інтерв′ю «24 Каналу».

За словами Костенка, у 2022–2023 роках до армії масово йшли люди, яким не потрібна була додаткова мотивація. Вони вважали службу своїм обов’язком і захистом родин та держави, навіть не знаючи, чи буде забезпечення.

Згодом до війська долучилася категорія мобілізованих, які не ухилялися від повісток і виконують завдання. Нині ж, за його словами, залишилася частина людей, які не хочуть йти служити, тому держава змушена застосовувати примус.

Костенко наголосив, що мобілізація є невід’ємною частиною будь-якої війни. Жодна країна у світі не веде війну такого масштабу виключно добровольцями, адже це воєнний стан і залучення всього суспільства.

Полковник СБУ зазначив, що про складну ситуацію з особовим складом мають відкрито говорити головнокомандувач, міністр оборони і президент. Водночас він назвав зміни керівників ТЦК та дозвіл на виїзд за кордон молоді 18–22 років рішеннями, які негативно вплинули на мобілізацію та економіку.

Роман Костенко заявив, що є противником примусової мобілізації жінок. За його словами, в Україні досі є велика кількість чоловіків-ухилянтів, і перш ніж говорити про такий крок, держава має створити умови для залучення саме чоловіків.

Він підкреслив, що жінки можуть долучатися до війська добровільно, і багато з них уже є героїнями, але історично основний тягар війни несли чоловіки.

Нагадаємо, раніше представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Україна має готувати все населення, включно з жінками та чоловіками, до національного спротиву.