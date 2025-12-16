ТСН у соціальних мережах

705
1 хв

В Одесі дрон влетів у будинок і не вибухнув (відео)

Очевидці зняли на відео момент влучання дрона в одеський ЖК та розкидані після цього уламки.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський дрон

Російський дрон / © ТСН.ua

В Одесі російський дрон влетів у житловий комплекс на вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна). Безпілотник пошкодився, але не вибухнув.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Дрон влетів у будинок ЖК «44 перлина». За словами очевидців, це був російський БпЛА «Герань».

На відео з соцмереж видно, що уламки безпілотника лежать на чиємусь балконі, на даху сусідньої будівлі та розкидані у дворі. Водночас, дрон не вибухнув.

Нагадаємо, Одеська область вкотре опинилася під ударом російських дронів. Нічна атака 16 грудня спричинила руйнування цивільної інфраструктури: зафіксовано масштабне займання на території підприємства та повне вигоряння складських приміщень із побутовим опалювальним обладнанням.

705
