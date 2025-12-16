В Одесі дрон влетів у будинок і не вибухнув (відео)

Російський дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Одесі російський дрон влетів у житловий комплекс на вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна). Безпілотник пошкодився, але не вибухнув.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Дрон влетів у будинок ЖК «44 перлина». За словами очевидців, це був російський БпЛА «Герань».

Реклама

На відео з соцмереж видно, що уламки безпілотника лежать на чиємусь балконі, на даху сусідньої будівлі та розкидані у дворі. Водночас, дрон не вибухнув.

Дата публікації 15:34, 16.12.25 Кількість переглядів 35 В Одесі дрон влучив у ЖК і не здетонував

Нагадаємо, Одеська область вкотре опинилася під ударом російських дронів. Нічна атака 16 грудня спричинила руйнування цивільної інфраструктури: зафіксовано масштабне займання на території підприємства та повне вигоряння складських приміщень із побутовим опалювальним обладнанням.