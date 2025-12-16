- Дата публікації
В Одесі дрон влетів у будинок і не вибухнув (відео)
Очевидці зняли на відео момент влучання дрона в одеський ЖК та розкидані після цього уламки.
В Одесі російський дрон влетів у житловий комплекс на вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна). Безпілотник пошкодився, але не вибухнув.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Дрон влетів у будинок ЖК «44 перлина». За словами очевидців, це був російський БпЛА «Герань».
На відео з соцмереж видно, що уламки безпілотника лежать на чиємусь балконі, на даху сусідньої будівлі та розкидані у дворі. Водночас, дрон не вибухнув.
Нагадаємо, Одеська область вкотре опинилася під ударом російських дронів. Нічна атака 16 грудня спричинила руйнування цивільної інфраструктури: зафіксовано масштабне займання на території підприємства та повне вигоряння складських приміщень із побутовим опалювальним обладнанням.