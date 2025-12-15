Блекаут в Одесі: що відбувається у місті і коли повернуть електрику

Через обстріл РФ Одеса без електрики / © ТСН

Одещина третю добу поспіль живе в умовах майже повного блекауту після масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру регіону. За даними військової адміністрації, лише за півтори доби ворог скерував понад 300 повітряних засобів ураження. Область залишалася без світла, води, тепла та подекуди без зв’язку. Роботу аварійних бригад значно ускладнюють практично безперервні повітряні тривоги.

Попри це, енергетикам вдалося досягти перших важливих результатів.

Про поточну ситуацію в місті розповідає кореспондентка ТСН Олена Черняєва наживо.

Вода повернулася, гул генераторів не стихає

Одеса продовжує жити під гул генераторів. Однак є й позитивні новини:

Вода повернулася в оселі містян: енергетикам вдалося заживити критичну інфраструктуру.

Навчання: Учні більшості шкіл сьогодні планували сісти за парти, проте затяжна ранкова тривога, яка тривала з сьомої до десятої ранку, залишила багатьох школярів вдома. У дитячих садках працюють чергові групи.

Транспорт: Трамваї та тролейбуси не курсують. В місті працюють лише автобуси, перевізники обіцяли збільшити їхню кількість на маршрутах.

Містяни ставляться до ситуації з розумінням:

«Люди розуміють ситуацію, ми надіємося, що кілька днів і ситуація виправиться», — зазначив один з опитаних пасажирів.

Проблеми на дорогах і черги за зарядкою

Рух машин залишається щільним, хоча електрокари майже зникли з доріг. Однією з головних проблем є робота світлофорів:

Світлофори працюють не всюди — лише ті, що заживлені від акумуляторів чи генераторів.

Через це рух ускладнюється, особливо в темну пору доби, оскільки вуличного освітлення немає.

Водночас, ажіотажу навколо питної води немає, а черги біля бюветів невеликі. Натомість величезні скупчення людей спостерігаються там, де можна зарядити пристрої:

«Дуже слабо заряджається, бо багато всіх… не знаємо, коли підемо звідси… Заряджаю всі павербанки, телефони… Як всі, у напівтемряві ходимо, слава Богу, дах над головою є і вода є вже, і тепло», — розповідає один із містян.

Зв’язок в місті

Зв’язок та інтернет залишаються нестабільними і з’являються не всюди. Кореспондентка ТСН зазначає, що вночі та вранці біля її будинку не було чути сигналів повітряної тривоги, вочевидь, через знеструмлення сирен.

Через тривалий блекаут мешканці зіткнулися з проблемою зіпсованих продуктів. У чатах діляться рецептами, як врятувати те, що ще можна приготувати. Однак найскладніше — мешканцям так званих електробудинків, де встановлені лише електричні плити. Їм складно приготувати гарячу їжу. Крім того, в багатоповерхівках не працюють ліфти.

На питання про те, коли повернеться світло, відповідь енергетиків, як і раніше, — невідомо, оскільки обстріли не припиняються.

