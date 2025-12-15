ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
1 хв

Переговори України та США про мирний план: почався другий раунд

Українська та американська делегації продовжують розпочату 14 грудня розмову про мир.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Переговори у Берліні за участю делегацій з України та США

Переговори у Берліні за участю делегацій з України та США / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Делегації США та України почали 15 грудня у Берліні другий раунд переговорів щодо мирного плану.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

Президент України Володимир Зеленський знову проводить перемовини з американською делегацією.

Нагадаємо, перший раунд переговорів щодо мирного плану США відбувся у Берліні 14 грудня. На п’ятигодинний зустрічі були присутні Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, радник керівника ОП Олександр Бевз, американські посланці Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Перемовини першого дня завершилися заявою Віткоффа про «досягнення значного прогресу». За його словами, представники держав провели «поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану» та економічного порядку денного.

Дата публікації
Кількість переглядів
558
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie