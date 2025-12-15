Переговори України та США про мирний план: почався другий раунд

Переговори у Берліні за участю делегацій з України та США / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Делегації США та України почали 15 грудня у Берліні другий раунд переговорів щодо мирного плану.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

Президент України Володимир Зеленський знову проводить перемовини з американською делегацією.

Реклама

Нагадаємо, перший раунд переговорів щодо мирного плану США відбувся у Берліні 14 грудня. На п’ятигодинний зустрічі були присутні Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, радник керівника ОП Олександр Бевз, американські посланці Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Перемовини першого дня завершилися заявою Віткоффа про «досягнення значного прогресу». За його словами, представники держав провели «поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану» та економічного порядку денного.