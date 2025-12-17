Мерц оцінив шанси ЄС використати російські активи для України

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив шанси Європи на досягнення угоди про використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як «50 на 50».

Про це пише Reuters.

Мерц наголосив, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо так званої «репараційної позики», адже Україні знадобиться фінансування ще щонайменше на два роки після завершення першого кварталу 2026 року, коли закінчується поточний раунд європейської допомоги.

«У всій Європі є застереження, і я добре розумію їх. Але якщо ми не діятимемо зараз і не приймемо рішення, яке могли б прийняти, щоб зупинити наступ російської армії, то коли ми це зробимо?» — сказав Мерц.

Що відомо про «репараційний кредит»

Ідея надати Україні до 140 мільярдів євро коштом заморожених російських активів обговорюється в ЄС від початку жовтня. Європейська комісія пропонує виділити ці гроші у вигляді кредиту, який мав би фінансуватися за рахунок прибутків від активів рф, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear.

План передбачає, що якщо Росія після війни відмовиться виплачувати репарації Україні, вона втратить права на ці активи. Однак низка країн ЄС, зокрема Бельгія, Франція та Люксембург, висловили занепокоєння через можливі юридичні ризики.

Як писало Politico, 21 жовтня посли країн ЄС попередньо погодили механізм «репараційного кредиту», але остаточне рішення лідери ЄС відклали до грудня. Саміт лідерів ЄС запланований на 18-19 грудня.

Тим часом адміністрація Дональда Трампа запропонувала план використання заморожених російських активів для проєктів в Україні та відновлення російської економіки.