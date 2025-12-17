- Дата публікації
У сірій шубі і білих чоботях на шпильках: Кейт Гадсон в об’єктивах папараці
46-річна американська акторка продемонструвала зимовий аутфіт.
Кейт Гадсон потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона йшла до автівки, тримаючи у руці паперовий стакан із напоєм.
Акторка була одягнена у довгу сіру шубу, під якою на ній було сіро-бежеве вбрання. Аутфіт Кейт доповнила білими високими чоботами на шпильках і хутряною білою сумочкою-торбою із золотою ручкою.
У Гадсон було розпущене волосся, денний макіяж на обличчі і золото-скляні сережки у вухах.
Нагадаємо, Кейт Гадсон прийшла на прем’єру фільму «Пісня любові» у вечірній оливковій сукні і накидці з ніжно-рожевого шовку від бренду Valentino.