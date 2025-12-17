Знову яскрава: Гвінет Пелтроу з'явилася у Нью-Йорку у костюмі мандаринового кольору

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

Реклама

Папараці заскочили Гвінет Пелтроу у Нью-Йорку, коли вона йшла зі студії шоу «Пізня ніч із Сетом Меєрсом». Акторка мала яскравий вигляд.

На зірці був атласний спортивний костюм мандаринового кольору, який складався з довгої олімпійки і широких штанів із білими смужками-лампасами. Зверху Гвінет одягла чорний бомбер, а взута вона була у зручні білі кеди.

Гвінет Пелтроу / © Getty Images

У Пелтроу було розпущене волосся і легкий мейкап на обличчі.

Реклама

Нагадаємо, минулого разу Гвінет Пелтроу вийшла у світ у сірому жакеті на голе тіло від бренду Valentino.