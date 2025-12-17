- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
Вівсяний пиріг із яблуками: рецепт корисного десерту
Приготуйте незвичайний десерт, до складу якого входять вівсяні пластівці та яблука.
Пиріг виходить соковитий, ароматний із простих продуктів, які знайдуться на кухні у будь-якої господині.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці швидкого приготування
- 150 г
- борошно пшеничне
- 100 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- цукор
- 100 г
- вершкове масло
- 110 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- яблука
- 4 шт.
- цукрова пудра
-
Яблука помийте, очистьте від шкірки, серцевини та наріжте невеликими кубиками.
Збийте міксером м'яке вершкове масло з цукром, додавайте по одному яйцю, безперервно збиваючи, до пишної світлої маси.
У мисці змішайте вівсяні пластівці, борошно, розпушувач, сіль і ванільний цукор. Всипте в олійно-яєчну масу, додайте яблука і все добре перемішайте.
Дно форми вистеліть папером для випічки, викладіть тісто і рівномірно його розподіліть.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Дайте пирогу трохи охолонути, вийміть із форми і посипте цукровою пудрою.
Поради:
За бажанням у пиріг можна додати корицю.