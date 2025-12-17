ТСН у соціальних мережах

Рецепти
84
1 хв

Вівсяний пиріг із яблуками: рецепт корисного десерту

Приготуйте незвичайний десерт, до складу якого входять вівсяні пластівці та яблука.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 20 хв.
117 ккал
Вівсяний пиріг із яблуками

Вівсяний пиріг із яблуками / © Credits

Пиріг виходить соковитий, ароматний із простих продуктів, які знайдуться на кухні у будь-якої господині.

Інгредієнти

вівсяні пластівці швидкого приготування
150 г
борошно пшеничне
100 г
яйця курячі
3 шт.
цукор
100 г
вершкове масло
110 г
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
яблука
4 шт.
цукрова пудра

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки, серцевини та наріжте невеликими кубиками.

  2. Збийте міксером м'яке вершкове масло з цукром, додавайте по одному яйцю, безперервно збиваючи, до пишної світлої маси.

  3. У мисці змішайте вівсяні пластівці, борошно, розпушувач, сіль і ванільний цукор. Всипте в олійно-яєчну масу, додайте яблука і все добре перемішайте.

  4. Дно форми вистеліть папером для випічки, викладіть тісто і рівномірно його розподіліть.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-50 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Дайте пирогу трохи охолонути, вийміть із форми і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • За бажанням у пиріг можна додати корицю.

