Світ
901
2 хв

У США зловили гігантського крокодила: те, що він ніс у пащі, шокувало усіх

Побачене в каналі стало найгіршим страхом для власників тварин

Наталія Магдик
Крокодил

Крокодил / © Pixabay

У житловому районі американського штату Флорида службовці виловили великого американського крокодила після того, як мешканці стали свідками того, як хижак плив каналом із собакою в пащі. Інцидент знову загострив дискусію про зростання конфліктів між людьми та дикою природою.

Про це пише видання The Cool Down.

Незвичайна подія сталася в середині листопада в районі Саут-Патрік-Шорс, що на північ від міста Сателлайт-Біч. За даними FWC, американського крокодила довжиною близько 11 футів (понад 3 метри) вперше помітили 16 листопада в каналі, який проходить через житлову забудову.

Місцевий житель Зак Сперлок розповів журналістам, що прибіг на місце після дзвінка від знайомого, який помітив рептилію під час прогулянки з дитиною. За його словами, крокодил перебував зовсім поруч і плив, тримаючи в пащі собаку, схожу на золотистого ретривера.

Сперлок зазначив, що як власник собаки він гостро пережив побачене і назвав інцидент «серцерозривним». За його словами, для родини, яка втратила домашнього улюбленця, реалізувався найгірший можливий сценарій.

На виклик оперативно прибули співробітники Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди. Після кількагодинної операції крокодила вдалося безпечно виловити. За даними FWC, це перший підтверджений випадок появи американського крокодила в цьому районі з 2018 року.

Після оцінки ситуації фахівці ухвалили рішення не повертати тварину в дику природу. Крокодила помістили в постійне утримання, аби мінімізувати ризики як для мешканців району, так і для самого хижака.

Екологи зазначають, що подібні інциденти стають дедалі частішими на тлі швидкого зростання населення, скорочення природних середовищ існування та змін екосистем, пов’язаних із глобальним потеплінням. У пошуках їжі або більш сприятливих умов тварини змушені заходити на території, де мешкають люди, що підвищує небезпеку як для людей, так і для їхніх домашніх улюбленців.

Фахівці наголошують, що зменшити кількість таких ситуацій можна завдяки відновленню природних середовищ, збереженню водно-болотних угідь, створенню екологічних коридорів і покращенню якості води. Подібні природоохоронні проєкти допомагають утримувати дику фауну на безпечній відстані від житлових районів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі є найстаріший крокодил, якому вже 124 роки та розповідали що про нього відомо.

901
