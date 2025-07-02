Найстаріший крокодил у світі: який він має вигляд та що робить

Найстаріший крокодил у світі / © Shutterstock

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У свої 124 роки Генрі офіційно визнаний найстарішим відомим крокодилом у світі, і його історія справді вражає. Ця величезна рептилія не лише прожила надзвичайно довге життя, але й стала батьком тисяч нащадків. Сьогодні Генрі мешкає у Центрі охорони природи Crocworld у Південній Африці, де він, попри свій поважний вік, продовжує процвітати.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Народжений приблизно у 1900 році в дельті Окаванго в Ботсвані, Генрі пережив чимало пригод. У 1903 році його спіймав мисливець на слонів на ім’я сер Генрі, на честь якого крокодил і отримав своє ім’я. Після кількох десятиліть у дикій природі, у 1985 році він переїхав до заповідника Crocworld, де швидко став ключовою фігурою у природоохоронній діяльності. За час свого перебування в неволі Генрі спарювався щонайменше з шістьма самками, і його доглядачі підрахували, що він став батьком понад 10 000 потомства.

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Вражаючі розміри та секрети довголіття

Розміри Генрі не менш дивовижні. Цей масивний крокодил сягає понад 5 метрів (16 футів 5 дюймів) у довжину від морди до хвоста та важить приголомшливі 700 кілограмів (1543 фунти). Для порівняння, середній нільський крокодил має близько 4,5 метрів довжини та важить приблизно 410 кілограмів. Величезні розміри Генрі роблять його справжнім винятком як за віком, так і за фізичними характеристиками.

Вчені вважають, що крокодили можуть демонструвати унікальне явище, відоме як «незначне старіння». Це біологічна концепція, що припускає, що деякі організми, як крокодили, можуть не переживати типового процесу старіння, притаманного іншим тваринам. Іншими словами, крокодили, можливо, не помирають від старості, а піддаються впливу зовнішніх факторів, таких як голод, нещасні випадки чи хвороби.

Деякі дослідники припускають, що секрет довголіття крокодилів криється в їхньому кишковому мікробіомі. Мікроорганізми в їхній травній системі можуть відігравати вирішальну роль у підтримці здоров’я та продовженні тривалості життя. Ця теорія додає інтригуючий шар до нашого розуміння цих стародавніх істот.

Життя в Crocworld та спадщина Генрі

Генрі не єдиний старожил у «Крокворлді». Він ділить своє середовище існування з Колгейтом, ще одним літнім крокодилом, якому близько 90 років. Попри вік, обидві рептилії продовжують жити повноцінним життям у захищеному середовищі. «Крокворлд» присвячений збереженню цих чудових істот, а історія Генрі є одним з найцікавіших прикладів довголіття крокодилів.

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Хоча точна дата народження Генрі залишається загадкою через його дике походження, його день народження щорічно відзначається 16 грудня, і цього року йому виповниться 125 років. Спадщина Генрі у Crocworld продовжує надихати відвідувачів та захисників природи, будучи живим свідченням стійкості та витривалості крокодилів.

Нагадаємо, в одному з зоопарків США бурий ведмідь Тундра отримав найбільшу зубну коронку в світі. Йому поставили титанове ікло після травми, і тепер тварина має «блискучу посмішку».