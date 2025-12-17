Три роки підтримки: як мобільні котельні від Кока-Кола та УЧХ допомагають громадам проходити опалювальний сезон

Реклама

В українських містах і селах зима вже давно перестала бути просто черговою порою року. Після постійних атак на енергетичну інфраструктуру багато громад живуть із тривогою: що буде, якщо тепло знову зникне? Саме тому Система компаній Кока-Кола разом із Українським Червоним Хрестом уже третій рік поспіль реалізують масштабний проєкт забезпечення важливих соціальних об’єктів мобільними котельнями.

За цей час 110 мобільних котелень передали громадам у різних областях України, п'ять з них у 2025 році — для дитячого садка, двох шкіл та двох медичних закладів. Сумарної потужності — майже 61 МВт — вистачає, щоб обігріти близько 610 тис. кв. м приміщень.

Чотири мобільні котельні для Конотопа

«Для Конотопа чотири нові блочно-модульні котельні стали справжньою знахідкою», — каже виконавчий директор КП «Теплогарант» і депутат Конотопської міської ради Тарас Омельченко. Обладнання спрямували на забезпечення теплом двох навчальних закладів і житлових будинків, де мешкає близько 1 тис. осіб.

Для мобільних котелень у Конотопі цього року розпочався вже другий повноцінний опалювальний сезон. За цей час оператор тепломереж майже не витрачався на ремонти, а економія газу, за оцінками фахівців, сягнула не менше 20%.

«У порівнянні зі старим обладнанням тут зовсім інший коефіцієнт корисної дії. Скарг від користувачів практично немає. І підприємство, і громада дуже задоволені», — розповідає Омельченко.

Гнучкість та адаптивність — запорука стійкості

КП «Теплогарант» і влада міста забезпечили котельні всім необхідним для ефективної інтеграції у наявні комунікації. Завдяки генераторам вони можуть працювати навіть без централізованого електропостачання.

Мобільна конструкція дає змогу оперативно транспортувати та встановлювати котельні на новому місці. Крім того, вони повністю готові до роботи на дизельному паливі — за потреби їх можна навіть використати для пунктів обігріву. І в міста вже є такі плани.

«Ми за 80 км від кордону. Мусимо бути готовими до всього», — пояснює посадовець.

Щоб забезпечити максимальну стійкість та адаптивність системи теплозабезпечення, комунальники Конотопа підтримують у робочому стані навіть застарілі котельні, які за мирних умов давно були б виведені з експлуатації. Така гнучкість втілює стратегію благодійного проєкту Системи компаній Кока-Кола та Українського Червоного Хреста, адже його головна мета — посилити енергетичну стійкість українських громад.

«Це системна робота, яка триває вже протягом трьох років. Кока-Кола інвестує ресурси в проєкт, тому що ми бачимо його реальний вплив на життя людей. Ми продовжуємо співпрацю з Українським Червоним Хрестом, щоб підтримувати тих, хто цього найбільше потребує», — підкреслює Андрій Бублик, директор із корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC Ukraine.

40 млн доларів — на підтримку українців

З лютого 2022 року Система компаній Кока-Кола разом із Фундацією Кока-Кола спрямували на допомогу українцям, гуманітарні проєкти та відновлення інфраструктури близько 40 млн доларів. З них 9 млн доларів — на закупівлю та доставку мобільних котелень. Важливо й те, що котельні закуповували у вітчизняного виробника, що водночас підтримало українську економіку та спростило логістику й обслуговування.

За три роки стабільним і економічно ефективним теплом забезпечили 46 навчальних закладах, 33 медичні установи, 29 житлових будинків та два об’єкти критичної інфраструктури.

«Україна знову проходить опалювальний сезон у надзвичайно складних умовах. Для багатьох громад мобільні котельні — це впевненість, що лікарні, школи та житлові будинки матимуть тепло навіть за умов нестабільної роботи енергосистеми. Підтримка Системи компаній Кока-Кола дає змогу забезпечити теплом десятки тисяч українців і допомагає громадам повертатися до нормального життя», — наголошує Максим Доценко, генеральний директор Українського Червоного Хреста.