Чи здатні США та Європа захиститися від російських атак БПЛА: оцінка авіаексперта

Shahed / © Українське радіо

США та країни Європи наразі не мають достатньої кількості засобів ППО та розгорнутих систем виявлення для відбиття масованих атак дронами-камікадзе типу Shahed.

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, для КИЇВ24.

Дефіцит систем виявлення та засобів перехоплення

За словами експерта, західні країни роками не готувалися до загроз такого типу. Тому зараз не мають ешелонованої системи захисту від низьколітаючих малошвидкісних цілей.

«У Європи та Америки взагалі немає серйозних засобів протидії дронам типу Shahed. Вони не мають розгорнутої системи детекції. Відповідні технології існують, проте їхня кількість є критично недостатньою для захисту великих територій», — зазначає Криволап.

Накопичення БПЛА: зміна пріоритетів РФ?

Експерт припускає, що Росія може накопичувати ударні безпілотники не лише для ударів по Україні, а як інструмент тиску або потенційної агресії проти країн Заходу.

«Росія зараз накопичує суттєво „Шахеди“ і є такі припущення, що це вони накопичують для нас, але я так не думаю. Думаю, що вони це накопичують для Європи. Вони зараз майже вперлися в логістичні можливості забезпечення себе можливістю і ударами по нас. Будемо спостерігати, бачити це. Ще раз, Європа, Америка не готові для прийому такої кількості шахедів», — зазначив Криволап.

За його словами, навіть американські корабельні угруповання (зокрема ті, що перебувають поблизу берегів Латинської Америки) можуть бути не готовими до запуску дронів з морських платформ.

Криволап висловив сумнів, що західні системи ППО здатні перехопити групу навіть із 50 безпілотників одночасно, не кажучи про масовані атаки у 100-200 одиниць.

Нагадаємо, раніше Костянтин Криволап вже заявляв, що Росія, ймовірно, накопичує ударні безпілотники «Шахед», щоб погрожувати Європі. За інформацією експерта, «Шахеди» вже використовуються як розвідники.

Раніше ми писали, що «Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими.