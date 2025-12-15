Експерт попереджає, що Росія накопичує "Шахеди", але не для України

Експерт назвав справжню причину накопичення Росією модернізованих "Шахедів" / © iStock

Росія, ймовірно, накопичує ударні безпілотники «Шахед», щоб погрожувати Європі.

Таку думку висловив експерт з питань авіації Костянтин Криволап, передає «Київ 24».

Загалом, за його словами, основний удар зараз наноситься по Україні «Шахедами», а от щодо ракет, то РФ залізла в резерви.

«Основний удар наноситься все ж таки шахедами. Якщо подивимося, то, наприклад, 50 шахедів — це 2,5 тонни вибухівки. Не можна порівняти шахед часів 2022-го року, це був простий шахед, який літав по координатам, з шахедами, які є зараз», — сказав він.

За інформацією експерта, «шахеди» вже використовуються як розвідники.

«І ми бачили ситуацію на Чернігівщині, коли один шахед наша мобільна вогнева група збила, а наступний шахед полетів в ту машину, де працювала наша мобільна вогнева група, і, слава Богу, хлопці встигли втекти звідки. Тобто росіяни змінюються, вони намагаються вдарити нас якомога крутіше», — зазначив Криволап.

Експерт припустив, що Росія накопичує «Шахеди» — але не для ударів по Україні.

«Росіяни накопичують Шахеди, і я не думаю, що для нас, їм вистачає. Вони вийшли вже на такі цифри, що їм вистачає Шахедів, які вони виробляють, для того, щоб працювати по нам. Є таке припущення, що ці Шахеди накопичуються саме для Європи, для того, щоб загрожувати Європі. Подивимося, як Європа буде на це реагувати. Поки що росіянам вдається залітати в Європу і бути відносно непокараними», — зазначив експерт з питань авіації.

