- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1874
- Час на прочитання
- 2 хв
Експерт попереджає, що Росія накопичує "Шахеди", але не для України
На думку експерта, РФ накопичує дрони для тиску на Європу.
Росія, ймовірно, накопичує ударні безпілотники «Шахед», щоб погрожувати Європі.
Таку думку висловив експерт з питань авіації Костянтин Криволап, передає «Київ 24».
Загалом, за його словами, основний удар зараз наноситься по Україні «Шахедами», а от щодо ракет, то РФ залізла в резерви.
«Основний удар наноситься все ж таки шахедами. Якщо подивимося, то, наприклад, 50 шахедів — це 2,5 тонни вибухівки. Не можна порівняти шахед часів 2022-го року, це був простий шахед, який літав по координатам, з шахедами, які є зараз», — сказав він.
За інформацією експерта, «шахеди» вже використовуються як розвідники.
«І ми бачили ситуацію на Чернігівщині, коли один шахед наша мобільна вогнева група збила, а наступний шахед полетів в ту машину, де працювала наша мобільна вогнева група, і, слава Богу, хлопці встигли втекти звідки. Тобто росіяни змінюються, вони намагаються вдарити нас якомога крутіше», — зазначив Криволап.
Експерт припустив, що Росія накопичує «Шахеди» — але не для ударів по Україні.
«Росіяни накопичують Шахеди, і я не думаю, що для нас, їм вистачає. Вони вийшли вже на такі цифри, що їм вистачає Шахедів, які вони виробляють, для того, щоб працювати по нам. Є таке припущення, що ці Шахеди накопичуються саме для Європи, для того, щоб загрожувати Європі. Подивимося, як Європа буде на це реагувати. Поки що росіянам вдається залітати в Європу і бути відносно непокараними», — зазначив експерт з питань авіації.
Раніше ми писали, що «Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими.