ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просуваються в негоду: військовий розповів про тактику ворога на Сумщині

Станіслав Бунятов розповів, яка ситуація на Сумському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Російські війська продовжують підтримувати стабільну активність штурмових дій на Сумському напрямку.

Про це повідомив український військови Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог здебільшого намагається просуватися, використовуючи погані погодні умови.

«Здебільшого намагаються просуватися в погану погоду, проте досвід місцевих підрозділів і знання місцевості дозволяє ефективно знищувати ворога та не допускати реалізацію його планів», — наголосив «Осман».

Нагадаємо, попри активні бойові дії на окремих ділянках фронту, загальний прогрес РФ залишається повільним.

Раніше повідомлялося, що майже на всіх ділянках фронту та на рівні різних родів військ формується позитивна системність щодо знищення ворога в умовах міської забудови.

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie