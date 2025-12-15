Росіяни просуваються в негоду: військовий розповів про тактику ворога на Сумщині

Армія РФ / © Associated Press

Російські війська продовжують підтримувати стабільну активність штурмових дій на Сумському напрямку.

Про це повідомив український військови Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ворог здебільшого намагається просуватися, використовуючи погані погодні умови.

«Здебільшого намагаються просуватися в погану погоду, проте досвід місцевих підрозділів і знання місцевості дозволяє ефективно знищувати ворога та не допускати реалізацію його планів», — наголосив «Осман».

Нагадаємо, попри активні бойові дії на окремих ділянках фронту, загальний прогрес РФ залишається повільним.

Раніше повідомлялося, що майже на всіх ділянках фронту та на рівні різних родів військ формується позитивна системність щодо знищення ворога в умовах міської забудови.