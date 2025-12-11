Росіяни зайшли до Вовчанська з флангу: командир 157 ОМБр повідомив про ситуацію в місті

Ситуація у Вовчанську напружена

Через складні погодні умови російським військам вдалося просунутися у Вовчанськ із флангу.

Про це повідомив в ефірі Еспресо командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади Олексій Тугай.

За його словами, ситуація на Вовчанському напрямку залишається напруженою, адже окупанти продовжують наступ і мають часткові тактичні успіхи.

"Ворог тисне й інколи досягає певних результатів, але ми тримаємо оборону і робимо все, щоб не дозволити їм просунутися далі", — зазначив військовий.

Тугай підкреслив, що просування росіян стало можливим саме через негоду, якою ворог зумів скористатися.

"Росіянам дещо пощастило — через погодні умови вони змогли зайти у Вовчанськ з флангу. Це дало їм локальні переваги. Але зараз погода стабілізується, ми знову можемо активно застосовувати дрони, і противник уже не має тих успіхів, що раніше", — пояснив він.

Військовий наголосив, що українські підрозділи вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу та відтискання ворога назад.

"Переконаний, що найближчим часом ситуацію на Вовчанському напрямку вдасться вирівняти й стабілізувати", — додав Тугай.

Нагадаємо, росіяни прагнуть з’єднати дві частини захоплених територій у районі Вовчанська та Куп’янська, щоб відрізати «куточок», який на сьогодні постачається через цілу мережу річок. Про це 9 грудня сказав голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Раніше вже йшлося, що армія РФ не покидала спроб взяти під контроль логістичні маршрути на Харківському напрямку, особливо в районі Вовчанська.