Якщо -10° триматиметься понад тиждень: "Укренерго" про найгірший сценарій блекаутів через морози

"Укренерго" назвало критичні умови / © ТСН

Настання тривалих морозів може призвести до введення аварійних та погодинних відключень електроенергії по всій Україні.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, критичним для енергосистеми може стати період, коли температура знижується до -10°C і нижче й триматиметься на цьому рівні не менш як тиждень.

«Для нас критичним є тривалий — десь не менше тижня — період з температурами -10 і нижче. При цьому споживання енергосистеми може зрости досить сильно», — каже глава «Укренерго».

Він пояснив, що у такому разі неможливо буде забезпечити енергоспоживання ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел покриття. У такому разі будуть не лише графіки відключень, але і аварійні вимкнення.

Водночас Зайченко запевнив, що ситуація зі світлом навряд чи погіршиться, якщо не буде нових ударів по енергетиці.

«Навряд чи буде більше чотирьох відключень, якщо не буде нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Прогнози — справа невдячна в наш час, тому що ми щодня під атаками агресора», — додав він.

Раніше прем’єрка Свириденко сказала, коли покращиться ситуація зі світлом.