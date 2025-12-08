Росіяни змінили тактику під Вовчанськом: командир "Ахіллесу" розкрив, що стало головною ціллю ворога

ЗСУ / © Associated Press

Російські окупаційні війська намагаються обрізати логістичні шляхи Сил оборони, що забезпечують українські угрупування. Зокрема в районі Вовчанська. Однак українські захисники, попри майже щоденні руйнування, навчилися оперативно відновлювати критично важливі переправи та маршрути.

Про це заявив Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «АХІЛЛЕС», в етері телеканалу КИЇВ24.

Ворог фокусується на логістиці біля Вовчанська

Федоренко наголосив, що неспроможність противника досягти успіху у прямих бойових діях змушує його зосереджуватися на логістиці переднього краю.

«Противник настільки не може здобути бажаного результату в прямих активних бойових діях, в лобових атаках, він намагається брати під контроль логістику переднього краю… Для ворога принципово важливо обрізати нам можливості забезпечити логістично угрупування військ, яке виконує завдання по обороні міста Вовчанськ і, відповідно, загалом цього сектора лінії державного кордону з Російською Федерацією», — пояснив військовий.

Швидке відновлення переправ

Командир «АХІЛЛЕС» підкреслив, що удари по логістичних маршрутах були і будуть. Але ключове питання — швидкість їхнього відновлення. Він запевнив, що Сили оборони знайшли рішення для цієї проблеми:

«Переправи руйнуються майже щоденно, але водночас з тим Сили оборони, інженерні підрозділи — ці переправи поновлюють і забезпечують логістику, відповідно для забезпечення наших підрозділів всім необхідним для ведення оборонних дій на лівобережному плацдармі», — зазначив Федоренко.

Він додав, що Сили оборони «навчилися проводити необхідні реанімаційні заходи наших шляхів сполучень і відновлювати трафік основної крові війни, логістики для забезпечення наших військ».

Інформаційна кампанія навколо Вовчанська

На думку Юрія Федоренка, активна наступальна кампанія РФ на Вовчанськ має не лише військове, але й важливе інформаційне значення.

«Для противника є одним із ключових пріоритетів взяття міста Вовчанськ. Чому? Тому що це достатньо серйозна така інформаційна компанія, яку ворог вже розгорнув і вона націлена на одного глядача, це на президента Сполучених Штатів Америки, який не дуже сильно розбирається в географії, але коли кажуть, що противник потенційно може оволодіти тим чи іншим містом українським шляхом окупації, це має свій вплив на західну аудиторію і безпосередньо на лідера Сполучених Штатів Америки», — підсумував командир полку «АХІЛЛЕС».

Нагадаємо, російські війська нарощують активність у Запорізькій області та на суміжних напрямках, що може свідчити про підготовку масштабної наступальної операції на Запоріжжя.

Також за інформацією військового експерта Станіслава Бунятова «Османа», російські війська значно активізували наступальні дії, задіявши велику кількість живої сили. Головною метою атак залишається захоплення Мирнограда та створення переваги для подальшого просування на ключові логістичні вузли.