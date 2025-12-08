Святкове печиво: рецепт смаколика до Різдва та Нового Року

Новорічне печиво tiktok.com_@anastasiiacooking

Реклама

Якщо ви ще не почали готувати святкові смаколики, саме час це змінити. Один із найпопулярніших рецептів цього сезону — яскраве, ароматне печиво, про рецепт якого розповіли на сторінці anastasiiacooking та яке підкорює не лише своїм смаком, а й кольором.

Інгредієнти м’яке вершкове масло 200 г цукор 80 г цукрова пудра 80 г яйце 1 шт. борошно 320 г цедра лимона або апельсина харчовий барвник (червоний, зелений чи будь-який, який підніме настрій)

Приготування

Збиваємо масло з цукром і цукровою пудрою до світлого пухкого крему. Це перший крок до ніжної текстури печива, тримаємо міксер 2-3 хв. Додаємо яйце та цедру і перемішуємо до однорідності. Легкий цитрусовий аромат одразу наповнить кухню святковою атмосферою. Вводимо борошно та замішуємо м’яке тісто. Воно має трохи липнути до рук, так печиво буде ніжним. Ділимо тісто навпіл. Одну частину фарбуємо барвником і вимішуємо до рівномірного кольору. Загорніть обидві частини тіста у пакет або харчову плівку та відправте на 20–25 хв у морозилку чи на 1 годину у холодильник. Для одного печива знадобиться по 15 г білого і червоного тіста. Розкочуємо кульки у дві «ковбаски» довжиною 10–15 см, кладемо поруч і скручуємо в джгут 2–3 рази. Потім розкочуємо разом і формуємо гачок. Перекладаємо печиво на деко, застелене пергаментом, і випікаємо за 180°C протягом 10–12 хв.

Поради

Печиво повинно залишатися м’яким після випікання. Не переживайте, якщо воно здається трохи недопеченим, після охолодження воно буде ідеальним. А ще, щоб створити справжній новорічний настрій, оформлюйте печиво кольоровою глазур’ю чи посипкою, щоб ваша святкова тарілка заграла усіма барвами свята.

Новорічний настрій — це не тільки ялинка та подарунки. Це аромат свіжої випічки, тепло кухні та маленькі моменти, які ми створюємо власноруч. Тож запаліть духовку, включайте святкову музику та готуйте печиво, яке не лише смакує, а й дарує справжню магію зимових свят.