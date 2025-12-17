ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
443
2 хв

В Україні автоматично подовжують відстрочки від мобілізації: кого це стосується

Тепер громадяни можуть отримати автоматичне подовження відстрочки від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Військовий квиток

Військовий квиток / © ТСН.ua

Кабінет міністрів України спростив процедуру військового обліку, внісши зміни до постанови №560. Тепер значна частина військовозобов’язаних може отримати подовження відстрочки від мобілізації автоматично, без зайвих візитів до ТЦК.

Про це розповіла колишня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на Facebook.

За словами Денісової, система автоматизації базується на даних із державних реєстрів. Якщо інформація про право особи на відстрочку вже є в базі або обставини є незмінними, статус подовжується «в один клік». Про успішну пролонгацію громадяни дізнаються через пуш-сповіщення у застосунку «Резерв+».

«Автоматичний режим діє для осіб з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків та низки інших категорій. Це значно знижує бюрократичне навантаження на людей», — підкреслила вона.

Хто потрапив до списку «автоматичного подовження»

Нові правила охоплюють широке коло громадян, чий статус підтверджено документально:

За станом здоров’я: люди з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до служби.

Батьки та опікуни: ті, хто виховує дитину з інвалідністю (до 18 років або повнолітню I/II групи); батьки трьох і більше дітей (народжених в одному шлюбі).

Студенти та освітяни: здобувачі вищої освіти, аспіранти, а також викладачі ВНЗ та профтехучилищ.

Сімейні обставини: особи, які доглядають за дружиною або батьками з інвалідністю I чи II групи.

Військові: колишні полонені; особи, які втратили близьких родичів під час війни; родичі загиблих Героїв України (Революція Гідності).

Що робити, якщо відстрочка не подовжилася автоматично

Якщо ви належите до однієї з перелічених категорій, але сповіщення в «Резерв+» не надійшло, це може свідчити про одну з двох проблем:

  • Відсутність даних: інформація про вашу пільгу не внесена до відповідного державного реєстру.

  • Застарілі відомості: дані потребують фізичного оновлення.

Алгоритм дій у такому разі: необхідно особисто звернутися до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) або ТЦК, надати актуальні документи та оновити персональну інформацію для коректного відображення статусу в системі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян.

443
