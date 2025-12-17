В Україні автоматично подовжують відстрочки від мобілізації: кого це стосується

Військовий квиток / © ТСН.ua

Реклама

Кабінет міністрів України спростив процедуру військового обліку, внісши зміни до постанови №560. Тепер значна частина військовозобов’язаних може отримати подовження відстрочки від мобілізації автоматично, без зайвих візитів до ТЦК.

Про це розповіла колишня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на Facebook.

За словами Денісової, система автоматизації базується на даних із державних реєстрів. Якщо інформація про право особи на відстрочку вже є в базі або обставини є незмінними, статус подовжується «в один клік». Про успішну пролонгацію громадяни дізнаються через пуш-сповіщення у застосунку «Резерв+».

Реклама

«Автоматичний режим діє для осіб з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків та низки інших категорій. Це значно знижує бюрократичне навантаження на людей», — підкреслила вона.

Хто потрапив до списку «автоматичного подовження»

Нові правила охоплюють широке коло громадян, чий статус підтверджено документально:

За станом здоров’я: люди з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до служби.

Батьки та опікуни: ті, хто виховує дитину з інвалідністю (до 18 років або повнолітню I/II групи); батьки трьох і більше дітей (народжених в одному шлюбі).

Реклама

Студенти та освітяни: здобувачі вищої освіти, аспіранти, а також викладачі ВНЗ та профтехучилищ.

Сімейні обставини: особи, які доглядають за дружиною або батьками з інвалідністю I чи II групи.

Військові: колишні полонені; особи, які втратили близьких родичів під час війни; родичі загиблих Героїв України (Революція Гідності).

Що робити, якщо відстрочка не подовжилася автоматично

Якщо ви належите до однієї з перелічених категорій, але сповіщення в «Резерв+» не надійшло, це може свідчити про одну з двох проблем:

Реклама

Відсутність даних: інформація про вашу пільгу не внесена до відповідного державного реєстру.

Застарілі відомості: дані потребують фізичного оновлення.

Алгоритм дій у такому разі: необхідно особисто звернутися до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) або ТЦК, надати актуальні документи та оновити персональну інформацію для коректного відображення статусу в системі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян.