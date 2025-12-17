- Дата публікації
В Україні автоматично подовжують відстрочки від мобілізації: кого це стосується
Тепер громадяни можуть отримати автоматичне подовження відстрочки від мобілізації через застосунок «Резерв+».
Кабінет міністрів України спростив процедуру військового обліку, внісши зміни до постанови №560. Тепер значна частина військовозобов’язаних може отримати подовження відстрочки від мобілізації автоматично, без зайвих візитів до ТЦК.
Про це розповіла колишня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на Facebook.
За словами Денісової, система автоматизації базується на даних із державних реєстрів. Якщо інформація про право особи на відстрочку вже є в базі або обставини є незмінними, статус подовжується «в один клік». Про успішну пролонгацію громадяни дізнаються через пуш-сповіщення у застосунку «Резерв+».
«Автоматичний режим діє для осіб з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків та низки інших категорій. Це значно знижує бюрократичне навантаження на людей», — підкреслила вона.
Хто потрапив до списку «автоматичного подовження»
Нові правила охоплюють широке коло громадян, чий статус підтверджено документально:
За станом здоров’я: люди з інвалідністю та особи, визнані тимчасово непридатними до служби.
Батьки та опікуни: ті, хто виховує дитину з інвалідністю (до 18 років або повнолітню I/II групи); батьки трьох і більше дітей (народжених в одному шлюбі).
Студенти та освітяни: здобувачі вищої освіти, аспіранти, а також викладачі ВНЗ та профтехучилищ.
Сімейні обставини: особи, які доглядають за дружиною або батьками з інвалідністю I чи II групи.
Військові: колишні полонені; особи, які втратили близьких родичів під час війни; родичі загиблих Героїв України (Революція Гідності).
Що робити, якщо відстрочка не подовжилася автоматично
Якщо ви належите до однієї з перелічених категорій, але сповіщення в «Резерв+» не надійшло, це може свідчити про одну з двох проблем:
Відсутність даних: інформація про вашу пільгу не внесена до відповідного державного реєстру.
Застарілі відомості: дані потребують фізичного оновлення.
Алгоритм дій у такому разі: необхідно особисто звернутися до Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) або ТЦК, надати актуальні документи та оновити персональну інформацію для коректного відображення статусу в системі.
