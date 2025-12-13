ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Військовий облік: кого можуть з нього виключити

Звільнитись від військової служби під час воєнного стану можуть лише ті чоловіки, хто має відстрочку від мобілізації або є виключеними з військового обліку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Загальна мобілізація у країні триває

Загальна мобілізація у країні триває

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають чоловіки, які отримують повістки. В цей період військовозобов’язані мають дотримуватися певних правил військового обліку.

Фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» пояснили, кого можуть виключити з військового обліку та які підстави для цього потрібні.

В яких випадках можуть виключити з військового обліку

Юристи зазначили, що кожен громадянин України чоловічої статі, який досяг 18 років, згідно з законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зобов’язаний носити з собою військово-обліковий документ. Але не кожен громадянин перебуває на військовому обліку.

Бувають випадки, коли людину можуть виключити з військового обліку. Експерти пояснили, що відповідно до ч. 6 ст. 37 закону «Про військовий обов’язок та військову службу» підставами для виключення з військового обліку є:

  • померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими

  • особи, які припинили громадянство України

  • особи, визнані непридатними до служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії

  • особи, що досягли граничного віку — 60 років

«Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ в нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення із військового обліку», — йдеться у повідомленні.

Так, до досягнення 60 років такі громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу працівників ТЦК або поліцейських.

Експерти підкреслили, що для виключення з військового обліку потрібно звернутися до ТЦК, вказавши підставу та надавши всі відповідні документи.

Раніше повідомлялося, яку інформацію про чоловіків передаватимуть до ТЦК. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie