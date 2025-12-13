Військовий облік: кого можуть з нього виключити

Загальна мобілізація у країні триває

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають чоловіки, які отримують повістки. В цей період військовозобов’язані мають дотримуватися певних правил військового обліку.

Фахівці адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» пояснили, кого можуть виключити з військового обліку та які підстави для цього потрібні.

В яких випадках можуть виключити з військового обліку

Юристи зазначили, що кожен громадянин України чоловічої статі, який досяг 18 років, згідно з законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зобов’язаний носити з собою військово-обліковий документ. Але не кожен громадянин перебуває на військовому обліку.

Бувають випадки, коли людину можуть виключити з військового обліку. Експерти пояснили, що відповідно до ч. 6 ст. 37 закону «Про військовий обов’язок та військову службу» підставами для виключення з військового обліку є:

померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими

особи, які припинили громадянство України

особи, визнані непридатними до служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії

особи, що досягли граничного віку — 60 років

«Якщо громадянина виключено з військового обліку відповідно до останніх двох пунктів, військово-обліковий документ в нього не вилучається. Туди вносяться дані про виключення із військового обліку», — йдеться у повідомленні.

Так, до досягнення 60 років такі громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу працівників ТЦК або поліцейських.

Експерти підкреслили, що для виключення з військового обліку потрібно звернутися до ТЦК, вказавши підставу та надавши всі відповідні документи.

Раніше повідомлялося, яку інформацію про чоловіків передаватимуть до ТЦК.