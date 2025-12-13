- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 595
- Час на прочитання
- 1 хв
Українці автоматично отримуватимуть статус призовника — Міноборони
Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян.
Українці отримали можливість стати на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
«Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів», — йдеться у повідомленні.
У Міноборони наголосили, що це рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.
На військовий облік автоматично ставитимуться:
чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;
чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього їм не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.
Нагадаємо, в Україні більше не буде паперових військово-облікових документів, відтепер вони створюються винятково в електронному форматі. Таким чином документ у застосунку «Резерв+» стає основним для військовозобов’язаних в Україні.