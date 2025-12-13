ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
595
Час на прочитання
1 хв

Українці автоматично отримуватимуть статус призовника — Міноборони

Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Військовий облік в Україні

Військовий облік в Україні / © Міністерство оборони

Українці отримали можливість стати на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

«Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що це рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.

На військовий облік автоматично ставитимуться:

  • чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;

  • чоловіки віком 18–60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього їм не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

Нагадаємо, в Україні більше не буде паперових військово-облікових документів, відтепер вони створюються винятково в електронному форматі. Таким чином документ у застосунку «Резерв+» стає основним для військовозобов’язаних в Україні.

Наступна публікація

