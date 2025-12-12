- Дата публікації
Чому не підтягується фото у “Резерв+”: причини та вирішення проблеми
У Міноборони пояснили, чи дійсний документ у «Резерв+» без фото та кому доведеться носити з собою паспорт.
Станом на сьогодні фотографії у застосунку «Резерв+» з’явилися ще не у всіх користувачів. Причин може бути декілька: від перевантаження системи до відсутності необхідних даних у державних реєстрах.
Роз’яснення надав керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
Чому фото немає і як це виправити
За словами посадовця, головна технічна причина — величезна кількість користувачів, яких налічується близько 6 мільйонів. Система завантажує фотографії поступово, щоб уникнути збоїв.
Якщо у вас досі пусте віконце замість фото, Романюков радить зробити дві дії:
Оновити застосунок «Резерв+» до останньої версії через App Store або Google Play.
Зробити повторний запит у самому застосунку (оновити свій військово-обліковий документ).
«Швидше за все, у більшості користувачів фотографії підтягнуться», — запевнив представник Міноборони.
У кого фото не з’явиться ніколи
Проте є категорія громадян, у яких фотографія в застосунку не може з’явитися через технічні причини. Це стосується тих, хто не має біометричного закордонного паспорта.
«Єдиний нюанс у тому, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт», — пояснив Романюков.
Саме з демографічного реєстру (де зберігаються фото на закордонний паспорт) «Резерв+» бере зображення. Якщо у вас старий паспорт-книжечка, системі просто нізвідки взяти ваше цифрове фото.
Чи дійсний документ без фото
У Міноборони наголошують: якщо фотографії немає — нічого страшного. Електронний військово-обліковий документ залишається повністю чинним і законним.
Єдиний нюанс — триваліша процедура перевірки на вулиці.
«Для додаткової ідентифікації вас можуть попросити надати ще документи з фотографією, які посвідчують особу», — попередив фахівець.
Тобто, якщо у «Резерв+» немає вашого фото, варто мати при собі паспорт або права, щоб представники ТЦК чи поліції могли переконатися, що цей телефон і документ дійсно належать вам.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця Міністерство оборони України повідомило про початок відкритого тестування оновленого застосунку «Резерв+». Це оновлення дозволило відображати фото власника в електронному військово-обліковому документі.