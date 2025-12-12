ТСН у соціальних мережах

Чому не підтягується фото у “Резерв+”: причини та вирішення проблеми

У Міноборони пояснили, чи дійсний документ у «Резерв+» без фото та кому доведеться носити з собою паспорт.

Застосунок Резерв+

Документ у «Резерв+» є чинним навіть без фотографії / © armyinform.com.ua

Станом на сьогодні фотографії у застосунку «Резерв+» з’явилися ще не у всіх користувачів. Причин може бути декілька: від перевантаження системи до відсутності необхідних даних у державних реєстрах.

Роз’яснення надав керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Чому фото немає і як це виправити

За словами посадовця, головна технічна причина — величезна кількість користувачів, яких налічується близько 6 мільйонів. Система завантажує фотографії поступово, щоб уникнути збоїв.

Якщо у вас досі пусте віконце замість фото, Романюков радить зробити дві дії:

  1. Оновити застосунок «Резерв+» до останньої версії через App Store або Google Play.

  2. Зробити повторний запит у самому застосунку (оновити свій військово-обліковий документ).

«Швидше за все, у більшості користувачів фотографії підтягнуться», — запевнив представник Міноборони.

У кого фото не з’явиться ніколи

Проте є категорія громадян, у яких фотографія в застосунку не може з’явитися через технічні причини. Це стосується тих, хто не має біометричного закордонного паспорта.

«Єдиний нюанс у тому, що фотографії в електронному вигляді є тільки у тих, хто має біометричний закордонний паспорт», — пояснив Романюков.

Саме з демографічного реєстру (де зберігаються фото на закордонний паспорт) «Резерв+» бере зображення. Якщо у вас старий паспорт-книжечка, системі просто нізвідки взяти ваше цифрове фото.

Чи дійсний документ без фото

У Міноборони наголошують: якщо фотографії немає — нічого страшного. Електронний військово-обліковий документ залишається повністю чинним і законним.

Єдиний нюанс — триваліша процедура перевірки на вулиці.

«Для додаткової ідентифікації вас можуть попросити надати ще документи з фотографією, які посвідчують особу», — попередив фахівець.

Тобто, якщо у «Резерв+» немає вашого фото, варто мати при собі паспорт або права, щоб представники ТЦК чи поліції могли переконатися, що цей телефон і документ дійсно належать вам.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця Міністерство оборони України повідомило про початок відкритого тестування оновленого застосунку «Резерв+». Це оновлення дозволило відображати фото власника в електронному військово-обліковому документі.

