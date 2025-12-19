- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1326
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін зробив заяву про відповідальність за смерті людей у війні проти України
Володимир Путін видав нову порцію старої брехні про те, що це не РФ розпочала війну проти України.
Президент Росії Володимир Путін цинічно відкидає свою відповідальність за смерті людей у війні його держави проти України.
Про це диктатор висловився під час «Прямої лінії» 19 грудня.
Путін вкотре збрехав про те, що начебто це не Росія розпочала війну проти України.
«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерть людей, бо не ми розпочинали цю війну», — сказав президент РФ.
Нагадаємо, Путін також цинічно звинуватив Україну у небажанні завершувати війну мирним шляхом, водночас нахабно вимагаючи капітуляції на основі своїх ультиматумів літа 2024 року. Диктатор заявив, що Москва нібито «хоче» миру, але чекає від Києва готовності обговорювати «територіальне питання» та усунення вигаданих Кремлем «першопричин кризи».