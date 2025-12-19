ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1326
Час на прочитання
1 хв

Путін зробив заяву про відповідальність за смерті людей у війні проти України

Володимир Путін видав нову порцію старої брехні про те, що це не РФ розпочала війну проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент Росії Володимир Путін цинічно відкидає свою відповідальність за смерті людей у війні його держави проти України.

Про це диктатор висловився під час «Прямої лінії» 19 грудня.

Путін вкотре збрехав про те, що начебто це не Росія розпочала війну проти України.

«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерть людей, бо не ми розпочинали цю війну», — сказав президент РФ.

Нагадаємо, Путін також цинічно звинуватив Україну у небажанні завершувати війну мирним шляхом, водночас нахабно вимагаючи капітуляції на основі своїх ультиматумів літа 2024 року. Диктатор заявив, що Москва нібито «хоче» миру, але чекає від Києва готовності обговорювати «територіальне питання» та усунення вигаданих Кремлем «першопричин кризи».

Дата публікації
Кількість переглядів
1326
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie