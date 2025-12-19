ТСН у соціальних мережах

Потрійна ДТП на Львівщині: є жертви (фото)

На трасі у Львівській області не розминулися три автівки — загинув один із водіїв. Також є постраждалі.

Анастасія Павленко
На місці ДТП

На місці ДТП / © ДСНС

На трасі у селі Гуменець Щирецької громади на Львівщині сталася потрійна ДТП — загинув водій легковика Daewoo Lanos.

Про це повідомили у ДСНС.

На дорозі відбулося зіткнення трьох автомобілів — Volkswagen Passat, Audi E-tron та Daewoo Lanos.

На місці аварії

На місці аварії

«У результаті ДТП загинув 23-річний водій Daewoo Lanos, його тіло деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

Також травми отримав 26-річний водій Audi E-tron, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

Обставини та причини смертельної аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві на Набережному шосе сталася смертельна ДТП — загинув водій. Ще троє пасажирів потрапили до лікарні.

