Потрійна ДТП на Львівщині: є жертви (фото)
На трасі у Львівській області не розминулися три автівки — загинув один із водіїв. Також є постраждалі.
На трасі у селі Гуменець Щирецької громади на Львівщині сталася потрійна ДТП — загинув водій легковика Daewoo Lanos.
Про це повідомили у ДСНС.
На дорозі відбулося зіткнення трьох автомобілів — Volkswagen Passat, Audi E-tron та Daewoo Lanos.
«У результаті ДТП загинув 23-річний водій Daewoo Lanos, його тіло деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.
Також травми отримав 26-річний водій Audi E-tron, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
Обставини та причини смертельної аварії з’ясовують правоохоронці.
