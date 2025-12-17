Відомий український футболіст із дружиною та донькою ледь не загинув у страшній ДТП

Василь Кравець / instagram.com/vasyan3

Реклама

Захисник харківського "Металіста 1925" Василь Кравець потрапив у жахливу ДТП із дружиною та донькою.

"Я дякую Богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі",

– повідомив Кравець на своїй сторінці в Instagram.

Василь Кравець потрапив у ДТП із дружиною та донькою / instagram.com/vasyan3

Також у своєму Instagram інцидент прокоментувала дружина футболіста Ярина Кравець.

Реклама

"Це ми... І ми дивом божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє диво боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала дружина Кравця.

За інформацією ДСНС, аварія сталася у вівторок, 16 грудня, на трасі М-06 Київ - Чоп поблизу села Тараканів Дубенського району за участю трьох вантажних та легкового автомобілів.

Унаслідок зіткнення в легковому автомобілі були затиснуті двоє пасажирів. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували жінку 1996 року народження та її доньку 2020 року народження. Ще один постраждалий вибрався з авто самостійно.

Усіх потерпілих госпіталізували до Дубенської міської лікарні. Водії вантажних автомобілів не постраждали.

Реклама

Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово здійснювався у реверсному режимі. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

28-річний Кравець є вихованцем львівських "Карпат", де 2014 року розпочав професійну кар'єру. Пізніше він виступав за іспанські "Луго", "Леганес", хіхонський "Спортинг", а також польський "Лех".

Після повернення до України захисник грав за "Ворсклу", "Дніпро-1" та "Полісся", а влітку 2024 року приєднався до "Металіста 1925".

Кравець має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні України. 2018 року його викликали до дорослої команди "синьо-жовтих", але він так і не дебютував за національну збірну.