ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
2 хв

Відомий український футболіст із дружиною та донькою ледь не загинув у страшній ДТП

Василь Кравець разом з родиною потрапив у моторошну автомобільну аварію.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Василь Кравець

Василь Кравець / instagram.com/vasyan3

Захисник харківського "Металіста 1925" Василь Кравець потрапив у жахливу ДТП із дружиною та донькою.

"Я дякую Богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі",
повідомив Кравець на своїй сторінці в Instagram.

Василь Кравець потрапив у ДТП із дружиною та донькою / instagram.com/vasyan3

Василь Кравець потрапив у ДТП із дружиною та донькою / instagram.com/vasyan3

Також у своєму Instagram інцидент прокоментувала дружина футболіста Ярина Кравець.

"Це ми... І ми дивом божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє диво боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала дружина Кравця.

За інформацією ДСНС, аварія сталася у вівторок, 16 грудня, на трасі М-06 Київ - Чоп поблизу села Тараканів Дубенського району за участю трьох вантажних та легкового автомобілів.

Унаслідок зіткнення в легковому автомобілі були затиснуті двоє пасажирів. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували жінку 1996 року народження та її доньку 2020 року народження. Ще один постраждалий вибрався з авто самостійно.

Усіх потерпілих госпіталізували до Дубенської міської лікарні. Водії вантажних автомобілів не постраждали.

Рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово здійснювався у реверсному режимі. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

28-річний Кравець є вихованцем львівських "Карпат", де 2014 року розпочав професійну кар'єру. Пізніше він виступав за іспанські "Луго", "Леганес", хіхонський "Спортинг", а також польський "Лех".

Після повернення до України захисник грав за "Ворсклу", "Дніпро-1" та "Полісся", а влітку 2024 року приєднався до "Металіста 1925".

Кравець має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні України. 2018 року його викликали до дорослої команди "синьо-жовтих", але він так і не дебютував за національну збірну.

Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie